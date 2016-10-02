Замминистра торговли Чили – о потенциале белорусско-чилийского сотрудничества

Новости Беларуси. Чили рассчитывает увеличить товарооборот с Беларусью более чем вдвое. На неделе делегация бизнесменов из латиноамериканской страны изучала возможности взаимодействия государства с ЕАЭС. Приоритет – открыть наши рынки друг для друга. О белорусско-чилийском сотрудничестве программа «Неделя» поговорила с заместителем министра торговли Чили.

Беларусь сейчас активно выстраивает отношения со странами дальней дуги. Южная Америка хорошо известна нашей стране. У нас много совместных проектов с Венесулой, Бразилией, развиваются отношения с Эквадором. Какими Вы видите перспективы отношений между Чили и Беларусью в политическом и экономическом плане?

Андрес Ребольедо, заместитель министра иностранных дел по торговле Республики Чили:

Для нас Беларусь является интересным направлением, поэтому сейчас мы организовали визит делегации официальных и деловых кругов Чили. Мы хотим углубить наше знакомство и торгово-экономические отношения. В рамках этого визита мы хотели узнать, как здесь организовать бизнес. Помимо Беларуси мы также посещаем Россию, Армению и Казахстан. Мы заинтересованы в дальнейшей интеграции наших политических и экономических направлений.

Сейчас прорабатывается вопрос о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Чили. Беларусь также участвует в проекте экономического пояса Великого шелкового пути. Каким Вы видите данное направление в разрезе этого визита?

Андрес Ребольедо:

Темпы развития торговли сейчас стали ниже, чем несколько лет назад. И это характерно для всего мира. Поэтому для таких стран как Беларусь и Чили действительно важно присутствие на зарубежных рынках. Нам нужно ближе познакомиться и активнее взаимодействовать, чтобы использовать новые возможности для развития торгово-экономических отношений. В рамках визита у нас была возможность провести переговоры с Евразийской экономической комиссией, обсудить перспективы подписания соглашения о создании зоны свободной торговли. И мы надеемся, что оно действительно будет реализовано.

Что касается товарооборота, он сейчас у нас небольшой. На Ваш взгляд, какие белорусские товары могут быть интересны для вашего потребителя? Как известно, в Чили развита горнодобывающая промышленность. У нас в стране выпускаются БелАЗы, как раз для нужд такой промышленности. Заинтересована ли Чили в покупке наших БелАЗов, наших самосвалов?

Андрес Ребольедо:

Как вы правильно заметили, товарооборот пока небольшой, но у нас есть огромный потенциал для его развития. Наши экономики являются дополняющими друг друга. В Чили основа – это горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. И мы экспортируем много продукции из данных отраслей. В то же время для развития нужно покупать технологии, покупать продукцию машиностроения, покупать самосвалы. Надеемся, что этот визит позволит нам до конца изучить наш потенциал и, возможно, в будущем мы увеличим закупку тех же самосвалов. Как я уже говорил, наши экономики взаимодополняющие и мы должны покупать друг у друга те товары и услуги, которые будут стимулировать развитие экономики.

Во время переговоров в апреле чилийская сторона предложила использовать свою торговую сеть для продвижения белорусских товаров на рынки Латинской Америки. Были ли после этого конкретные предложения с белорусской стороны, чтобы использовать данную возможность?

Андрес Ребольедо:

У Чили есть 24 соглашения с 75 странами о зонах свободной торговли. Поэтому страна может стать платформой для выхода Беларуси на регионы Латинской Америки, таким образом, мы не ограничиваемся двусторонними отношениями. Учитывая схожесть экономик двух государств, нам стоит подумать о совместных инвестициях и проектах.