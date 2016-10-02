Беларусь и Молдова намерены достигнуть товарооборота в 400 млн долларов

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова рассчитывают выйти на товарооборот минимум в 400 миллионов долларов. Эту цифру 2 октября озвучили премьер-министры двух стран на встрече в Кишиневе.

Серьезная перспектива и у кооперационных проектов.

Их продвижение – одна из целей официального визита в Молдову премьер-министра нашей страны.

Также Андрей Кобяков примет участие в открытии белорусско-молдавского экономического форума и заседании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Это лучшее доказательство добрых отношений между нашими странами. Несмотря на воскресенье, я думаю, у нас будет продуктивная работа, продуктивные беседы.

Глава правительства нашей страны в ходе визита 2 октября также примет участие в официальной церемонии открытия

Центра белорусской культуры в Кишиневе.

В Молдове проживает прядка 7 тысяч наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.