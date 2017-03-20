Новости Беларуси. Новые совместные проекты и привлечение иностранного капитала в нашу страну. Крупные экспортные кредитные агентства Китая и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Документ создаст площадку для обсуждения белорусско-китайских инвестпроектов а также поможет привлечь инвестиций в нашу экономику.

Беларусь намерена ежегодно привлекать больше 700 миллионов долларов прямых китайских инвестиций. Еще одно важное направление совместной работы агентств – финансовая поддержка при продвижении продукции предприятий-резидентов индустриального парка «Великий камень» на рынки третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.