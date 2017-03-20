Министерство по налогам и сборам: количество проверок в 2016 году в Беларуси сократилось на 10%

Новости Беларуси. Больше самостоятельности бизнесу. Только за 2016 год в нашей стране количество проверок налоговых органов сократилось на 10%. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Всего в 2016 инспекторы проверили лишь 15 тысяч субъектов частного предпринимательства.

Сейчас разрабатываются дополнительные меры по снижению налоговой нагрузки на малые предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.