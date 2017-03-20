Министерство по налогам и сборам: количество проверок в 2016 году в Беларуси сократилось на 10%

Новости Беларуси. Больше самостоятельности бизнесу. Только за 2016 год в нашей стране количество проверок налоговых органов сократилось на 10%. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Всего в 2016 инспекторы проверили лишь 15 тысяч субъектов частного предпринимательства.
Сейчас разрабатываются дополнительные меры по снижению налоговой нагрузки на малые предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Потеев, начальник главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
В целях улучшения бизнес-климата в республике налоговыми органами сейчас разработан проект, который предполагает снижение проверяемого периода соблюдения налогового законодательства для субъектов хозяйствования. В настоящее время этот период составляет от 10-15 лет, возможно, в некоторых случаях и более.
Сейчас для бизнеса уменьшилось количество административных процедур, в том числе упростились санитарные нормы, а сотрудники МЧС больше не проверяют предприятия.