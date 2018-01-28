«Перспектива в этой части есть». Как сделать белорусские лекарства более дешевыми?

Новости Беларуси. Здоровье бесценно, а вот лекарства имеют вполне определенную стоимость, порой заоблачную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цена белорусских и импортных препаратов отличается порой в несколько раз, и корень этой ситуации нередко кроется в посредничестве, причем не всегда добросовестном. Решить эту проблему, а также взять производство и оборот лекарств под жесткий контроль государства – такое поручение на неделе дал Президент. 26 января Александр Лукашенко ознакомился с крупнейшим в Беларуси производителем медицинских препаратов.

Фармацевтика для здравоохранения то же, что и сердце для организма. Все упирается в его работу. Еще пять лет назад и сердца белорусов, и лекарственная отрасль страны нуждались в заграничных лекарствах. В 2012 году ее реанимировали. Теперь ритм у отрасли правильный. Как говорят терапевты, синусовый регулярный.

Марьян Пристром – дока отечественной кардиологи. Полвека доктор лечит людей, 30 лет доктор медицинских наук учит врачей.

Марьян Пристром, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии БелМАПО:

Препараты отечественного производства по своему качеству, то есть по фармакологическому воздействию не уступают зарубежным препаратам. Сейчас все чаще в эпикризах названия белорусских лекарств. Сначала их вовсе не было, затем к ним относились с опаской. Теперь даже имена в медицине готовы ставить свои штампы на рецептах с отечественными препаратами.

Марьян Пристром:

Мы уверены, что они будут работать и что пациент получает то, что ему надо. Доктор рассказывал о кардиологическом лекарстве с этого конвейера. Здесь, можно сказать, современный фармацевтический комплекс. Мощность 800 миллионов таблеток в год – и это лишь один завод. В 2018 году должны завершить еще пять таких проектов.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

В первую очередь мы сегодня ставим задачу инновационными продуктами. Дорогостоящими лекарственными препаратами, которые в общем-то сегодня активно применяются в онкологии, при той же трансплантации – подавление иммунной системы. Фармацевтический бизнес, к доктору не ходи, очень привлекательный и перспективный. А чтобы он был еще и безопасным, необходим контроль.

Оздоровление отечественной фармацевтики и вообще создание отдельной лекарственной отрасли началось в 2012 году. Тогда Президент подписал специальный указ, а в стране появился свой фармацевтический холдинг. Стояла задача до 2015 года наполовину насыть рынок своими препаратами. Чиновники отчитываются перед главой государства. Теперь до 70 % лекарств на провизорских полках и более 80 % в арсенале больниц – белорусские медикаменты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я принимал решение больше 50 % иметь отечественного, я имел ввиду прежде всего безопасность. Потому что нас могут отравить в нужный момент и все. Этого белорусы наши не понимают: «Ах, импорт, ах, импорт». Поэтому там – да, они должны управлять и не должно быть никаких проблем, за исключением конкуренции с внутренним производителем. Потому что возьмут внутренние производители не у тебя, а у кого-то другого, если будет качество лучше. И по ценовому фактору.

Чтобы получить новое лекарство, уходит 8-10 лет, а белорусы за пять лет смогли выпустить почти 800 новых препаратов. Понятно, что велосипед, вернее аспирин, никто не изобретал. Выбрали путь создания копий оригинальных таблеток. В итоге у дорогостоящих заграничных лекарств появились белорусские аналоги, в стране, можно сказать, своя фармацевтическая отрасль, а у нас с вами – доступные медикаменты.

Причем свои лекарства мы можем контролировать значительно жестче. Сначала – сырье, затем – сам процесс создания, и еще раз уже в финале – препарат.

Наталья Слесаревич, заместитель директора по качеству:

Уровень производства и лабораторий, и оборудования, оснащения совсем другой, чем было лет 20 назад. Но, к сожалению, у нашего населения еще, наверное, недостаточно информации о наших предприятиях. Что мы шагнули далеко вперед по сравнению с тем, что было раньше.

Своими лекарствами мы лечим не только себя, поставляем в 33 страны. Только за 2017 год наши фармацевты за рубежом прошли регистрацию 140 лекарственных препаратов. Доверяют настолько, что закупают просто пилюли, таблетки или капсулы, а там фасуют уже под своим брендом.

Ирина Подобед, директор УП «Минскинтеркапс»:

54 % на рынке – это белорусские препараты в стоимостном выражении. Если брать натурально в упаковках, то это больше 70 %. Наши продажи, наш экспорт говорит о том, что плохое так бы не росло.

С качеством лекарств нареканий практически нет, а вот ценообразование нуждается в лечении. Президента убеждают: у нас лучше, чем у соседей, но для главы государства даже самые компетентные мнения не монополизированы.

Валерий Малашко:

По 117 лекарственным препаратам цена уже снижена и она уже в аптеках соответствует цене рынков сопредельных государств. Александр Лукашенко:

Пишете мне: 4 % была разница между вами там и Россией и прочее. Нашли на кого равняться. Мне президент России каждый день говорит, что у него беда с ценами на лекарства. А вы на Россию равняетесь. Но это мы разберемся в ближайшее время. Это ж не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства.

Благодаря госзакупкам и прямым переговорам за 2017 год удалось сэкономить в бюджете около 35 миллионов долларов. Сейчас на белорусском рынке лекарств 400 игроков, и только десятая часть – белорусские предприятия. Не задвигают ли в такой конкурентной среде частные провизоры наши лекарства подальше от глаз покупателей? Когда на чаше аптечных весов прибыль, в ход идут даже серые схемы продаж.

Валерий Шевчук, генеральный директор холдинга «Белфармпром»:

Вот этот 21 рубль условный, который по импорту (или 16), фиксируется эта цена на границе. Александр Лукашенко:

У него в квитанции, что он записал в накладной, на границе зафиксировали – это его цена?

Валерий Шевчук:

Да. И в этой связи возникает ситуация, когда он может предоставить колоссальные скидки до 30 % нашему, внутреннему дистрибьютеру. Это живые деньги для дистрибьютеров. Вот продал он за 30 рублей, зафиксированных на границе – я тебе верну из этих 30 рублей 10.

Посредники – вирус не только для фармацевтической отрасли, но всей экономики страны. У главы государства от этой болезни есть свой рецепт.

Александр Лукашенко:

Эта проблема не только у них, я уже десять раз говорил о посредничестве. У нас посредник в цене иногда половину сидит. Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей – посреднику. Нам это надо? Это удорожает товар! Почему мы не занимаемся этим вопросом? Я уже был готов принять какое-то решение, запретив всякое посредничество. Что такое посредник? Это жулье, которое всех чиновников кормит. Вон, у Шуневича спросите или у Вакульчика, они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом. Не надо потом Шуневичу за кем-то ходить. Он посмотрел – что-то не так, твоя подпись стоит – пошел. Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция, отсюда берут деньги на взятки и прочее.

Когда сократят посредническую цепь, снизятся цены на импортные препараты, которые сейчас в два-три раза дороже белорусских. Поэтому к такому развитию событий отечественная фармацевтика должна быть готова.

Валерий Малашко:

Белорусский препарат, он, в общем-то, занял прочную основу на рынке. И конечно, у меня нет сомнений: перспектива в этой части есть. Правильно мы сегодня должны, конечно, заниматься и маркетингом лекарственных препаратов.

Интересы легче отстаивать в холдинге. В его составе 22 предприятия, 15 – только решаются. На лекарственном рынке должна быть здоровая конкуренция, а лицо фармацевтики – заметно преобразиться. Срок полгода.

Александр Лукашенко:

Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. И продажи здесь – и в розницу, и в стационар. Все надо взять под контроль. Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю потом.

Белорусский рынок лекарств потребляет медикаментов почти на 700 миллионов долларов. Две трети из этих затрат на здоровье остаются в стране. Впервые наши фармацевтические предприятия заработали за год полмиллиарда долларов (причем треть суммы – от экспорта). Позиция Александра Лукашенко: на лаврах почивать рано, надо расширять лекарственную группу.

Александр Лукашенко:

Мне надо, чтобы я бежал быстрее. Что надо? Черника? Черника у меня дома есть.

В одной капсуле сразу 1,5 килограмма черники. И это сырье из лесной ягоды тоже импортируют. Своих лесов хватает, а вот технологий пока нет. Так что в эпикризе отечественной фармацевтики – отрасль здорова, но курс модернизации еще впереди.