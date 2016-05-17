Партизанский район Минска и эфиопский город Адама подписали договор о сотрудничестве

Новости Беларуси. Восточная Африка заинтересована в сотрудничестве с белорусской столицей. Соответствующий договор подписали сегодня Партизанский район и эфиопский город Адама, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности, речь идет о возможности создания там филиала Минского тракторного завода. Обе стороны готовы к двустороннему сотрудничеству в сфере технической и транспортной поддержки, бизнеса, экономических инноваций и привлечения инвестиций. Большие достижения отмечают также в сфере образования, торговли и туризма.

Гости из эфиопского города наиболее впечатлились дорожным устройством белорусской столицы, планировкой улиц и архитектурой. Многие наработки решили даже воплотить у себя на Родине.

Визит делегации во главе с мэром города Адама продлится до конца недели. Эфиопская сторона планирует посетить ряд крупных промышленных и высокотехнологичных предприятий столицы, объектов образования и здравоохранения, а также познакомиться с работой городских жилищно-коммунальных служб.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:

То, что мы сегодня делаем, это в рамках поручений главы государства, правительства по диверсификации рынка. Мы планируем вернуться на рынок Эфиопии и, в том числе, рассмотреть возможность организации сборочного производства наших тракторов на тех площадях.

Хабтаму Хаиле Михаель, мэр г. Адама (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия):

Это отличная возможность для нас развивать отношения с Минским тракторным заводом и разместить его филиал у нас. За время нашего визита в Минск мы посетили много различных заведений Партизанского района и будем счастливы побывать здесь еще.