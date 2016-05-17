Новое месторождение калийной соли в Петрикове: чтобы начать разработку, создали гигантскую ледяную трубу

Новости Беларуси. Белорусские шахтёры стали сегодня на шаг ближе к началу разработки нового месторождения калийной соли. К проходке так называемого «скипового» ствола будущей шахты приступили на Петриковском горно-обогатительном комбинате. Реализация на Полесье инвестиционного проекта позволит увеличить добычу калийной соли в Беларуси до 16-ти миллионов тонн в год. Подробности в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Два года подготовительных работ и вот час «Х» настал. С каждой минутой проходчики всё ближе к горизонтам, где сосредоточены самые крупные залежи белорусского хлоркалия.

Александр Добриян, СТВ:

На пути к калийной соли проходчикам предстоит преодолеть немало сложностей. Первая из них уже здесь, на первых метрах – это вода. Её приток здесь составляет 300 кубических метров в час – это целый океан. Чтобы работать в таких условиях, пришлось заморозить грунт на глубину почти в 300 метров. Собственно говоря, грунт выбирают из такого своеобразного ледяного стакана.

Сейчас работы ведутся буквально в огромной ледяной трубе. Технология шахтостроителями отработана: так же действовали, например,

в Туркменистане на строительстве Гарлыкского горно-обогатительного

комбината.

Денис Диулин, генеральный директор ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»:

Сегодня мы смело можем проходить через грунтовые воды. Здесь очень большие водопритоки – больше 2-х тысяч кубов в сутки, поэтому пришлось применить систему глубокой заморозки. Те сроки, которые для нас поставлены – 2019 год, будут исполнены.

На 800 метров, на которых залегает калийная соль, проходчики должны углубиться за 2,5 года. В целом же Петриковский горно-обогатительный комбинат должен быть введён в 2021-м году. Но уже сегодня белорусские калийщики называют его рудником будущего.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Это самое перспективное месторождение, которое позволит не только поддержать рудную базу «Беларуськалия», но и Республике Беларусь успешно конкурировать, увеличивать свои мощности на калийном рынке в мире. Это наша перспектива. Если сегодня мощности предприятия составляют 12,6 млн тонн, то с вводом этого комбината мощности составят порядка 14,5 млн тонн на первом этапе, а в дальнейшем позволят довести второй этап на 15,5 – 16-ти млн тонн.



Несмотря ни на какие колебания рынков, мировая потребность в калийных удобрениях ежегодно увеличивается на 3%. Растущее население Земли хочет есть, а значит и спрос на удобрения будет. На это же рассчитывают и жители Петриковского района: с появлением нового производства здесь началась новая жизнь.

Олег Борисенко, председатель Гомельского областного совета депутатов:

Это развитие самого региона и города. Не только предприятие развивается, но развиваются и дороги, и электроснабжение. Вот будет, например, строительство трансформаторной подстанции. Оно предусматривается не только для предприятия, но и для Петриковского, Житковичского, Калинковичского районов.

К слову, стать вторым белорусским городом шахтёров Петриков собирается всерьёз и надолго. По подсчётам учёных, залежи калийных удобрений здесь оцениваются не менее чем в 3 миллиарда тонн, а это 120 лет непрерывной добычи.