Прямой эфир

Беларусь презентовала свой электрокар. Сколько будет стоить новинка?

19 октября 2022 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский электрокар может обойтись не больше, чем в 50-60 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для массового потребителя, по мнению ученых НАН, он не должен быть дорогим.

Беларусь презентовала свой электрокар. Сколько будет стоить новинка?-1

Что касается спортивных электромобилей, в силу их эксклюзивности и более высокой стоимости ожидается выпустить несколько десятков экземпляров. Однако и такую научную разработку удешевить по силам при налаживании серийного производства. Напомним, подобный презентовали в сентябре. Его вес больше тонны, максимальной скорости он достигает за считаные секунды.

# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья
19 октября 2022 15:31

Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке
18 октября 2022 18:30

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке

Новости экономики за 18.10.2022
18 октября 2022 18:30

Новости экономики за 18.10.2022