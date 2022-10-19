Беларусь презентовала свой электрокар. Сколько будет стоить новинка?

Новости Беларуси. Белорусский электрокар может обойтись не больше, чем в 50-60 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для массового потребителя, по мнению ученых НАН, он не должен быть дорогим.

Что касается спортивных электромобилей, в силу их эксклюзивности и более высокой стоимости ожидается выпустить несколько десятков экземпляров. Однако и такую научную разработку удешевить по силам при налаживании серийного производства. Напомним, подобный презентовали в сентябре. Его вес больше тонны, максимальной скорости он достигает за считаные секунды.