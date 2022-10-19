Страны «пятёрки» упростили маркировку товаров со знаком «ЕАС»

В Совете Евразийской экономической комиссии приняли решение о маркировке с данными для потребителей. Речь идет о составе, сроке годности, сведениях о производителе после ввоза продукции и прохождения таможенных процедур. Так, маркировку должны будут наносить до ее реализации. Такое упрощение может применяться до сентября 2023 года.