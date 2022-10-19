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Страны «пятёрки» упростили маркировку товаров со знаком «ЕАС»

19 октября 2022 15:57
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Правила маркировки товаров со знаком «ЕАС» упростили в странах «пятерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны «пятёрки» упростили маркировку товаров со знаком «ЕАС»-1

В Совете Евразийской экономической комиссии приняли решение о маркировке с данными для потребителей. Речь идет о составе, сроке годности, сведениях о производителе после ввоза продукции и прохождения таможенных процедур. Так, маркировку должны будут наносить до ее реализации. Такое упрощение может применяться до сентября 2023 года.

# Торговля # Экономика # Фотофакт

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