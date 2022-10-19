Прямой эфир

Стоимость квадратного метра жилья в Беларуси не будет превышать среднюю зарплату

19 октября 2022 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране планируют удешевить стоимость жилья на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость квадратного метра жилья в Беларуси не будет превышать среднюю зарплату-1

Уже к концу 2022 года квадрат не должен будет превышать среднемесячную зарплату по стране. Вместе с тем увеличатся и объемы строительства жилья, арендного в том числе. С начала 2022 года введено около 3 миллионов квадратных метров, почти миллион из них – с господдержкой.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь презентовала свой электрокар. Сколько будет стоить новинка?
19 октября 2022 15:36

Беларусь презентовала свой электрокар. Сколько будет стоить новинка?

Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья
19 октября 2022 15:31

Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке
18 октября 2022 18:30

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке