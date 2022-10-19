Стоимость квадратного метра жилья в Беларуси не будет превышать среднюю зарплату

Уже к концу 2022 года квадрат не должен будет превышать среднемесячную зарплату по стране. Вместе с тем увеличатся и объемы строительства жилья, арендного в том числе. С начала 2022 года введено около 3 миллионов квадратных метров, почти миллион из них – с господдержкой.