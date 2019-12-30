Отвязать транспортный налог от техосмотра могут в Беларуси в начале 2020 года

Новости Беларуси. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей возможно будет принято в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2014 года госпошлину, которую также называют транспортным налогом, автовладельцы должны уплачивать во время прохождения техосмотра. Автовладельцы попросту избегали всеми правдами и неправдами прохождение этой процедуры.