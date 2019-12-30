Новости экономики за 30.12.2019

В новом году в Беларуси выпустят 107 млн литров водки и ликероводочных изделий. Квота уменьшена почти на 1 млн в сравнении с 2019 годом. Самую большую долю получил концерн «Белгоспищепром». Его предприятия смогут выпустить 64,5 млн литров данной продукции.

Почти 16 миллионов литров произведут в Минске, 17 – в Минской области. Квота на производство фруктово-ягодных вин – почти 47 миллионов. Также выделена квота в 41 млн литров на производство виноградных вин, 19 млн литров – «Советского шампанского» и других игристых вин.

Туристический потенциал Беларуси в 2020 году презентуют на выставках в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне. Всего – 17 международных туристических выставок.

Беларусь на них будет представлена единым национальным стендом. В январе намечены выставки в Хельсинки, Мадриде, Нью-Йорке. В феврале возможности белорусского туризма продемонстрируют в Тель-Авиве и Таллине, а в марте экспозиция переместится в Берлин и Москву. Завершит год турвыставок форум в Барселоне. Помимо этого планируются семинары и презентации туристического потенциала Беларуси в России, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Украине, Польше.

ТОП-5 МЕСТ, КУДА ЛЕТЯТ БЕЛОРУСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

На последний понедельник уходящего, 2019 года пришлось 27% всех купленных билетов. Почти треть! Авиапассажирам пришлось быть готовыми, как к пробкам на подъездах к аэропорту, так и к очередям в терминале.