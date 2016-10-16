Отопительный сезон и «коммуналка» в Польше: в чем отличия от Беларуси и как экономят наши соседи

Новости Беларуси. А как у соседей – поляков? Жилищно-коммунальная система в этой стране построена принципиально по-другому. Хотя бы тот факт, что вся коммуналка в Польше в руках у частных компаний. Да и сами поляки рублем, а точнее злотым приучены экономить тепло.

Гражина с семьей проживает в стандартной двухкомнатной квартире в центре. Здесь коммуналка значительно выше, чем на окраине. Это особенность польской системы ЖКХ – нет единых тарифов по стране, как, например, в Беларуси. Все полностью дифференцировано: цена зависит от крупности города, года постройки дома, от близости к благам цивилизации. За жизнь в центре надо раскошелиться.

Гражина Волковецка-Тамашук, житель Белостока (Польша):

Есть доступность к садикам, начальным школам, лицеям, к большим центрам культуры.

На оплату аренды квартиры и коммунальных услуг уходит свыше 15% семейного дохода Гражины: 500 злотых – основные платежи, 200 – дополнительные. Всего в пересчете на белорусские деньги – около 3,5 миллионов неденоминированных рублей в месяц.

Гражина Волковецка-Тамашук, житель Белостока (Польша):

Оплата за проживание, за теплоэнергию входит в аренду, и если кто-то превысит данную ставку, которую заплатил, то после начисляется доплата или у вас имеется предоплата. Я, например, обычно имею предоплату.

Поляки отдают вдвое больше денег на оплату коммунальных услуг, чем белорусы. Только работает система несколько иначе – по принципу депозита. Деньги на счет зачисляются наперед, как на мобильный телефон.

Интересна польская система ночных тарифов. Она по желанию: возможно, кто-то ночью больше пользуется электроэнергией – для него дневная норма дороже. А вот воду летом здесь все же отключают.

Зато отопительный сезон всегда в срок – каждый год стабильно с 1 октября. Правда, не всегда тепло так уж долгожданно. Например, Николай Сычевский в своем частном доме старается максимально экономить.

Николай проживает в доме с женой. Частый гость – родной брат Ян. Они вместе любят обсуждать важные новости, сидя у камина. Который, к слову, не просто предмет интерьера, но и альтернатива дорогому газовому отоплению. Николай сегодня на пенсии, в прошлом профессор политехнического института: к строительству своего дома он подошел с научной точки зрения. Оборудовал в доме систему климат-контроля, которая позволяет держать температуру около 22 градусов. А можно и вовсе сделать тепло только в одной комнате. Ведь отопление – главная статья расходов семьи.

Также в холодный сезон – в домашнем гардеробе поляков и теплая одежда, чтобы не переплачивать за комфортные 25-26 градусов – привычные для многих белорусов. В результате за счет привычки экономить супруги тратят гораздо меньше денег, чем обладатели квадратных метров в квартирах.

Жилищно-коммунальная система Польши сильно отличается от белорусской. Здесь она сосредоточена в руках частных компаний. И работает по законам бизнеса: зачастую получение прибыли превыше комфорта граждан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Сычевский, житель Белостока (Польша):

Дорого стоят, вот я вам скажу. Это все подорожало в 5 раз, в 6 раз. Частный бизнес. Делают, что хотят. Что хотят, то и делают, эти организации.

В системе каждой страны есть свои минусы и плюсы. Польша своих жителей приучила экономить на всем, а, может, наоборот, расходовать ресурсы более разумно и эффективно.