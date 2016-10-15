«Беларусь предлагает зарубежным инвесторам очень выгодные условия»: председатель правления Raiffeisen Bank International – о белорусско-австрийском сотрудничестве

Как раз в парламенте неделю назад Президентом в Овальном зале озвучена была серьезная и спорная экономическая тема. Несогласие между Беларусью и Россией по поводу цен на газ. Правда у каждого своя, но Москва все-таки уступила. Сложная формула межбюджетной компенсации сбережет газпромовские доходы за счет российской государственной казны. Но это, как говорится, не наше дело, главное, что цена на газ для Беларуси снижена. И весьма справедливо, с точки зрения евразийской интеграции.

Впрочем, положение Беларуси, даже географическое, заставляет смотреть в разные стороны. Направо пойдешь – газ-нефть найдешь, налево пойдешь – не только вирус демократии подхватишь, с Евросоюзом у Беларуси сегодня такой же товарооборот, как с Россией. И глава белорусского МИДа Владимир Макей в минувший понедельник во время визита в Варшаву обмолвился, что, не отрываясь от России, Беларусь хотела бы снизить эту сильную зависимость от одной державы.

Владимир Макей, министр иностранных дел:

Мы не собираемся отрываться от России. Мы понимаем, что в экономическом плане Беларусь достаточно сильно зависит от этого. Но мы хотим уйти от этой сильной зависимости, быть менее зависимыми от одного государства, что особенно ущербно в периоды экономических и финансовых кризисов. И мы были свидетелями этому. Но это не значит, что мы намерены разорвать все наши связи с нашим главным союзником и партнером. Отнюдь нет. Наоборот мы намерены эти связи укреплять. Одновременно мы считаем. Что в наших национальных интересах развитие нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами, со странами Европейского союза, с Европейским союзом в целом, да и с другими геополитическими игроками: с Соединенными Штатами Америки и с другими центрами силы, с Китаем и так далее.

Нормальное прагматичное желание озвучено устами министра иностранных дел. И серьезные западные компании готовы сотрудничать с Беларусью, понимая очевидные преимущества и достижения нашей страны. Об этом в частности говорил глава Raiffeisen Bank International – одной из авторитетнейших банковских структур в Центральной и Восточной Европе. Карл Севелда дал интервью нашему обозревателю Яне Шипко в столице Австрии Вене.

Господин Севелда, большое спасибо, что нашли для нас время. Почему Вы так редко даете интервью?

Карл Севелда, председатель правления Raiffeisen Bank International:

Я бы так не сказал. Но что касается интервью, то их обычно дают, когда есть, что сказать либо когда о чем-то спрашивают. Не каждое интервью приятно проходит. Бывает, что задают очень каверзные вопросы.

Понятно. Тогда нам повезло. Нам интересно Ваше мнение о том, как развивается деловое сотрудничество между Австрией и Беларусью. Вероятно, Raiffeisen был одним из первых зарубежных инвесторов в Беларуси. Чем привлекателен для вас белорусский рынок?

Карл Севелда:

Конечно, для нас важно, что мы являемся единственным западным банком в этой стране. Но не только это является привлекательным. Беларусь предлагает зарубежным инвесторам очень выгодные условия. Сегодня в вашей стране работает целый ряд австрийских компаний, которые инвестировали в белорусский бизнес. Мы обслуживаем их. В этом также есть наш интерес. Кроме того, мы видим большой потенциал для развития в Беларуси. И намерены воспользоваться этим потенциалом.

Какой потенциал Вы видите? Может быть, в развитии сотрудничества или привлечении большего количества инвесторов в Беларусь?

Карл Севелда:

Я считаю, что Беларусь является интересной страной для зарубежных инвесторов. Во-первых, привлекают квалифицированные специалисты и относительно невысокая стоимость их услуг. Во-вторых, есть поддержка государства по многим направлениям. Конечно, как и во многих других странах, много бюрократии, но в то же время заметно, что государство стремится привлечь зарубежных инвесторов.

Раньше вы работали в Министерстве торговли. Как по-вашему, где есть потенциал, в каких сферах, чтобы развивать торговлю с Беларусью?

Карл Севелда:

Я считаю, что в Беларуси много ресурсов. Поэтому австрийский бизнес широко представлен. Стоит лишь подумать о лесном богатстве, которым располагает Беларусь, становится понятно, почему столько австрийских инвесторов заинтересованы в сфере деревообработки. Например, производство деревянных плит. Также в других сферах есть очень успешные инвесторы из Австрии. И, конечно же, торговля между Австрией и Беларусью очень перспективна. У меня сейчас нет под рукой конкретных цифр, но я уверен, что торговля перспективна. Я считаю, что в ситуации, когда есть экономическая зависимость от одной страны, Беларуси было бы лучше расширить торговые связи и партнерство.

Недавно мы наблюдали за развитием сложной ситуации между Украиной и Россией. Raiffeisen остался в Украине, хотя и сократил свое присутствие. В Беларуси Вы планируете дальнейшее развитие?

Карл Севелда:

Я считаю, что Беларусь занимает очень стабильную позицию. Как с точки зрения политики, так и с точки зрения экономики. Благодаря этому все возможные трудности легко прогнозировать. Мы не собираемся покидать страну.

Вы не один раз бывали в Беларуси. Какие у Вас впечатления о стране?

Карл Севелда:

Беларусь – очень организованная страна, а Минск – самый чистый город в Европе. Что касается развития экономического сектора, то есть над чем работать. Мне кажется, нужно решиться на ряд смелых шагов, чтобы создать необходимые импульсы для экономики. А еще погода ваша запомнилась. Я в прошлом году был в Минске зимой, и в то время было 20 градусов, но минус 20 градусов. Был очень сильный ветер.

Вы были трижды в Беларуси?

Карл Севелда:

Нет-нет, больше.

Я, например, из Вены привезу «Моцарта»...

Карл Севелда:

Конфеты, да-да!

Что Вы привезете с собой из Беларуси?

Карл Севелда:

Вы знаете, мне нравится ваша водка. Я с удовольствием покупаю ее в Беларуси. Ее нельзя пить много, но немножко – даже полезно для здоровья.

Вы очень занятой человек. Что помогает Вам расслабиться и отдохнуть?

Карл Севелда:

Я очень рано просыпаюсь, занимаюсь спортом. Мой рабочий день в банке начинается в 7:30 утра. У меня очень плотный рабочий график: встреча за встречей. Зачастую вечером проходят различные приемы, дискуссии, разговоры. Я часто езжу в командировки. Каждую неделю у меня как минимум два перелета. Отдыхаю я в выходные. Но, к сожалению, совсем немного. Я люблю сходить на прогулки. Обычно слушаю музыку, люблю оперу, посещаю театр. У меня есть внук, с которым я играю, но не так долго, как хотелось бы. Поэтому он иногда называет меня «быстрый дедушка».

С собакой тоже играете?

Карл Севелда:

Нет-нет-нет, собаки у меня только на моем галстуке. Моя жена тоже часто в разъездах. Она родом из Швейцарии и ездит к своим родителям. Поэтому мы не можем себе позволить завести домашнее животное.

Спасибо еще раз, что нашли время для беседы.

Карл Севелда:

Спасибо, охотно.