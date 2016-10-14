IRRS-миссия МАГАТЭ о Белорусской АЭС: выявили положительные практики, как необходимо работать в этой сфере

Новости Беларуси. МАГАТЭ готово рекомендовать положительный опыт Беларуси при строительстве АЭС другим государствам. К такому выводу пришли эксперты агентства: 14 октября они завершают двухнедельную миссию в нашей стране.

За это время была проведена комплексная оценка инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности.

Кроме площадки, возводимой в Островце АЭС, эксперты посетили объединённый институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» и Республиканскую больницу медицинской реабилитации.

Окончательный отчет миссии будет предоставлен правительству Беларуси в течение нескольких месяцев.

Отметим, что по мнению представителей МАГАТЭ, проведение подобных миссий говорит об очень открытом диалоге с внешним миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петтери Тииппана, руководитель IRRS-миссии МАГАТЭ:

В ходе миссии мы сделали ряд предложений и рекомендаций в тех областях, которые требуют улучшения. И выявили положительные практики, которыми мы хотели бы поделиться со всем миром в качестве примера того, как необходимо работать в этой сфере.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы накануне миссии провели самооценку, практически выводы миссии во многом совпадают с нашей самооценкой. Уже намечены пути совершенствования нашей регулирующей системы.

А с учетом рекомендаций и предложений они найдут свое отражение в наших планах работы. Никакого аврального режима здесь не требуется, мы будем так же работать, как и работали, так же взаимодействовать с МАГАТЭ. У нас тесные контакты, у нас постоянный обмен специалистами.