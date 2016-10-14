Новости экономики за 14.10.2016

Новости Беларуси. Как сократить плату за отопление, сохранив при этом тепло в квартире.

Специалисты Госстандарта предлагают платить только за реально потребленные киловатты: для этого достаточно установить счетчик.

Когда такие приборы появятся в наших апартаментах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА СЧЕТЧИК

Квартиры белорусов оборудуют индивидуальными счетчиками тепла.

Согласно программе строительства энергоэффективных домов, приборы будут устанавливать в обязательном порядке и рассчитывать затраты исходя из конкретного потребления. По опыту эксплуатации наглядная демонстрация расходования тепла влияет на поведение владельцев и

позволяет сэкономить в среднем 10% энергии.

Подобными приборами Госстандарт планирует оборудовать весь жилфонд в стране в течение 5 лет.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Беларусь закрепилась в лидерах в СНГ по производству картофеля, мяса, молока и яиц на душу населения.

Причем большинство стран опережаем в 2-3 раза. Это позволяет увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции.

Сегодня каждый третий килограмм овощей и литр молока продается за пределами государства.

Растет и еще один важный показатель продовольственной безопасности – сбор зерна. С 2010 года он вырос без малого на четверть.

ЦЕНА МАТЕРИНСТВА

Роды на материальной основе. Белорусские родильные дома предлагают платные услуги.

Подготовка к рождению и грудному вскармливанию стоит 15 рублей за одно занятие.

Тем, кто выбирает искусственное оплодотворение, оно же ЭКО, придется заплатить около 750 рублей.

Физиологические роды обойдутся в 280 рублей, а кесарево сечение – в 110.

Пребывание в палатах повышенной комфортности в среднем оценивают в 40 рублей в сутки. Минимальный обязательный набор для новорожденного стоит около 200 рублей.

КАРТОЧКИ НЕ У ДЕЛ

Операции по карточкам белорусских банков ночью с 14 на 15 октября будут недоступны. Процессинговый центр проведет технологические работы с 02.00 до 07.00.

Они связаны с обработкой онлайн-авторизации при пользовании международными платежными системами. Одновременно специалисты призывают держателей быть более бдительными именно при оплате товаров через интернет, в том числе за рубежом.

В 2016 году отмечается незначительное увеличение случаев мошенничества.

Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к корзине валют.

Доллар потерял полкопейки. На понедельник курс 1 рубль 92 копейки. Евро снизился на аналогичную сумму. По Нацбанку на 17 октября – 2,12.

Российский рубль набрал несколько пунктов и в ближайший уикенд за 100 российских можно будет приобрести 3 рубля и 6 копеек белорусских.