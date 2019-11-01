«БелДжи» намерено выпускать машины для служб такси





Геннадий Свидерский, и.о. генерального директора СЗАО «БелДжи»:

Мы ведём переговоры, ну вот если говорить, то все страны ЕАС, они в группе переговоров, то есть это и Казахстан, это и Армения, Киргизия, добавляем Таджикистан. Я не говорю уже о России. Это та группа стран, которая, я думаю, что будет на первом месте. Потому что у нас нет границ, мы здесь решим вопросы сервиса, шоурумов, обученных людей, которые могут представлять нашу технику. И можем продвигать ее на эти рынки. И здесь мы находимся в завершающей стадии переговоров.



