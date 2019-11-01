«БелДжи» намерено выпускать машины для служб такси

Новости Беларуси. Белорусский производитель легковых автомобилей «БелДжи» планирует выпускать машины класса Евро-6. Об этом на встрече с журналистами рассказали представители компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский производитель легковых автомобилей «БелДжи» планирует выпускать машины класса Евро-6. Об этом на встрече с журналистами рассказали представители компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завод по созданию современных двигателей будет построен в индустриальном парке «Великий камень». Также в 2020 году предприятие рассчитывает начать выпуск машин для служб такси.
Всего с начала 2019 «БелДжи» произвело 22 тысячи автомобилей. Цифра внушительная. Теперь стоит задача расширять географию поставок.
Геннадий Свидерский, и.о. генерального директора СЗАО «БелДжи»:
Мы ведём переговоры, ну вот если говорить, то все страны ЕАС, они в группе переговоров, то есть это и Казахстан, это и Армения, Киргизия, добавляем Таджикистан. Я не говорю уже о России. Это та группа стран, которая, я думаю, что будет на первом месте. Потому что у нас нет границ, мы здесь решим вопросы сервиса, шоурумов, обученных людей, которые могут представлять нашу технику. И можем продвигать ее на эти рынки. И здесь мы находимся в завершающей стадии переговоров.
На данный момент ключевым рынком для белорусской продукции является российский. По итогам 9 месяцев с начала года объём экспорта «БелДжи» в соседнюю страну превысил 100 миллионов долларов.