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Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект

01 ноября 2019 21:53
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Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. Один из детских садов Лиды стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дошкольников обучат основам алгоритмического мышления, причём без использования компьютеров.

Галина Буро – об информатике без розетки.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-1

Ольга Вельб учит детей определять предметы, используя логические отрицания. О сложном – здесь просто. Ребусы, лабиринты, графические диктанты – игра как методика формирования мышления уже с детского сада.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-4

Полина Ракчеева, воспитанница яслей-сада №40 Лиды:
Играем в игры, разгадываем ребусы, отгадываем необычные загадки. Мне интересно, как мы занимаемся.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-7



Ольга Вельб, воспитатель яслей-сада №40 Лиды:
Эти задания, они на развитие памяти, на развитие мышления, алгоритмического мышления и логики. И это потом поможет им в школе.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-9

Все эти навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов. В основе – простейшие задачи. А для закладки интеллектуальной базы компьютер-то и не нужен.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-12

Галина Буро, корреспондент:
Проект направлен ещё и на сохранение здоровья детей. Ведь информатика здесь, действительно, без розетки. А новое компьютерное оборудование исключительно для преподавателей, чтобы создавать яркие карточки с заданиями.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-15

В проекте 45 детей старшего дошкольного возраста, а с ними 4 педагога, которые прошли обучение по белорусским и зарубежным технологиям. За информатикой будущее – понимают все.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-18

Алеся Чапля, жительница Лиды:
Нашему ребёнку, в частности, очень нравится посещать эти занятия. С удовольствием дома она рассказывает, в какие игры они играют. Я как родитель думаю, что большинство родителей, будут только за то, чтобы наши дети принимали участие в данном проекте.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-21

Организаторы подчёркивают, их задача воспитать не только будущих программистов. Ведь сегодня цифра проникает везде. Поэтому и IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-24

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
У нас по республике несколько опорных таких городов и пилотных проектов. И Лида – это один из тех городов, где мы хотим очень широко развернуть это. Сегодня в детском саду, в школе. Более того, я думаю, что здесь начнут появляться резиденты ПВТ, более того, я думаю, что мы здесь развернём ряд программ по цифровизации.

Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект-27

IT-сфера в Беларуси сегодня одна из наиболее востребованных. Декрет о развитии цифровой экономики, поддержка направления на самом высоком уровне сделали привлекательными эти идеи особенно для молодежи. Современные дети уже не мыслят себя без интернета, а такие образовательные проекты – возможность использовать его с умом. В стране растет цифровое поколение.

# It-технологии # Экономика # Всеволод Янчевский # Галина Буро # Ольга Вельб # Алеся Чапля # Фотофакт

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