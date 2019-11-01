Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект

Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. Один из детских садов Лиды стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дошкольников обучат основам алгоритмического мышления, причём без использования компьютеров. Галина Буро – об информатике без розетки.

Ольга Вельб учит детей определять предметы, используя логические отрицания. О сложном – здесь просто. Ребусы, лабиринты, графические диктанты – игра как методика формирования мышления уже с детского сада.

Полина Ракчеева, воспитанница яслей-сада №40 Лиды:

Играем в игры, разгадываем ребусы, отгадываем необычные загадки. Мне интересно, как мы занимаемся.





Ольга Вельб, воспитатель яслей-сада №40 Лиды:

Эти задания, они на развитие памяти, на развитие мышления, алгоритмического мышления и логики. И это потом поможет им в школе.

Все эти навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов. В основе – простейшие задачи. А для закладки интеллектуальной базы компьютер-то и не нужен.

Галина Буро, корреспондент:

Проект направлен ещё и на сохранение здоровья детей. Ведь информатика здесь, действительно, без розетки. А новое компьютерное оборудование исключительно для преподавателей, чтобы создавать яркие карточки с заданиями.

В проекте 45 детей старшего дошкольного возраста, а с ними 4 педагога, которые прошли обучение по белорусским и зарубежным технологиям. За информатикой будущее – понимают все.

Алеся Чапля, жительница Лиды:

Нашему ребёнку, в частности, очень нравится посещать эти занятия. С удовольствием дома она рассказывает, в какие игры они играют. Я как родитель думаю, что большинство родителей, будут только за то, чтобы наши дети принимали участие в данном проекте.

Организаторы подчёркивают, их задача воспитать не только будущих программистов. Ведь сегодня цифра проникает везде. Поэтому и IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

У нас по республике несколько опорных таких городов и пилотных проектов. И Лида – это один из тех городов, где мы хотим очень широко развернуть это. Сегодня в детском саду, в школе. Более того, я думаю, что здесь начнут появляться резиденты ПВТ, более того, я думаю, что мы здесь развернём ряд программ по цифровизации.