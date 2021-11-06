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«Работаем чисто на мясном сырье». Что уникального в Оршанском комбинате, куда неожиданно приехал Лукашенко

06 ноября 2021 13:56
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Новости Беларуси. Президент 6 ноября посетил Оршанскую городскую центральную больницу. Прямо из клиники Александр Лукашенко направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работаем чисто на мясном сырье». Что уникального в Оршанском комбинате, куда неожиданно приехал Лукашенко-1

Глава государства был там пять месяцев назад и тогда остался недоволен увиденным. Раскритиковал деятельность предприятия, которое имеет стратегическое значение для отрасли.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше» – читать здесь.

«Работаем чисто на мясном сырье». Что уникального в Оршанском комбинате, куда неожиданно приехал Лукашенко-4

Президента провели по будущему цеху. Он уникальный для нашей страны. Под его крышей фактически будет сразу два мясокомбината, что позволит гарантировать качество продукции. Это очень важно с учетом специализации – здесь производят детское питание.

«Работаем чисто на мясном сырье». Что уникального в Оршанском комбинате, куда неожиданно приехал Лукашенко-7

Игорь Михасик, заместитель генерального директора по строительству и техническим вопросам Оршанского мясоконсервного комбината:
Предприятие имеет в своей структуре консервно-колбасное производство, цех детского питания. Он использует мясное сырье, мы не работаем ни с заменителями, ни с овощами. Мы работаем чисто на мясном сырье. Ввод этого цеха позволит нам выйти на рынки Китая, Европы. Рассматривается возможность. Мы будем уверены, что сырье (свинина, говядина, баранина, телятина) будет чистое как по обработке, так и генам.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Михасик # Фотофакт

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