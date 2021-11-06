«Работаем чисто на мясном сырье». Что уникального в Оршанском комбинате, куда неожиданно приехал Лукашенко

Новости Беларуси. Президент 6 ноября посетил Оршанскую городскую центральную больницу. Прямо из клиники Александр Лукашенко направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства был там пять месяцев назад и тогда остался недоволен увиденным. Раскритиковал деятельность предприятия, которое имеет стратегическое значение для отрасли. Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше» – читать здесь.

Президента провели по будущему цеху. Он уникальный для нашей страны. Под его крышей фактически будет сразу два мясокомбината, что позволит гарантировать качество продукции. Это очень важно с учетом специализации – здесь производят детское питание.