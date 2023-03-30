От легпрома до IT. Какие разработки представит Беларусь на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге?

200 белорусских компаний подали заявки на участие в масштабном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши производители представят весь спектр разработок – от легпрома и продуктов питания до IT и сельхозоборудования.

Напомним, в 2023 году Беларусь впервые выступает в качестве страны-партнера форума. Это особый статус, не менее 3 тысяч квадратов экспозиции, внутри которой флагманы белорусской промышленности разместят 25 единиц техники. Посетители с помощью виртуальной реальности смогут погрузиться в производственные процессы.

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