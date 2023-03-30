Новости экономики за 30.03.2023

Израиль может стать крупным рынком для белорусских пиломатериалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы экспорта и стратегию выхода на рынок обсудили на БУТБ. Сколько белорусских компаний уже подали заявки на участие в масштабном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге и какие прогнозы относительно роста мировой экономики озвучили в Международном валютном фонде?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

В МВФ СПРОГНОЗИРОВАЛИ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2023 ГОДУ

Темпы роста ВВП глобальной экономики в 2023 году будут ниже 3 %. Неутешительным прогнозом поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на форуме в Китае. По данным МВФ, мировая экономика находится в зоне турбулентности и не первый год испытывает постоянные потрясения.