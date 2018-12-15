Итальянские технологии и 70 видов мороженого. «Минский хладокомбинат №2» получил премию «Лидер года-2018»

Новости Беларуси. «Минский хладокомбинат №2» стал обладателем престижной бизнес премии «Лидер года-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция столичных айс-мастеров оказалась лучшей среди 34 предприятий.

«Пингвин», «Люкс» и «Каштан» – бренды, пожалуй, знакомые каждому белорусу. Рецептура мороженного «Минского хладокомбината № 2» остается неизменной уже полвека.

Благодаря утонченному вкусу и высокому качеству, отечественный десерт востребован и за рубежом. География поставок расширяется. Уже в 2019 году гурманы из Израиля и Китая смогут насладиться сладким холодом made in by.

Александр Рубинов, директор УП «Минский хладокомбинат №2»:

Интерес огромный с китайской стороны. Мы прорабатываем этот вопрос, определяемся по ассортименту. Для того, чтобы поставлять в Израиль нам необходим был сертификат ИСО 22 тысячи. Мы его получили. Следующим этапом у нас – нужно сделать кашрут.

Впервые цех хладокомбината заработал 65 лет назад. Тогда за смену производилось не больше 3 тонн летнего лакомства. Сегодня производительность увеличилась в 20 раз. За такими показателями, разумеется, стоят технологии.

Готовь сани с лета – а мороженное зимой. В настоящее время все оборудование проходит проверку и наладку. В 2017 году были установлены и запущены в производство две новые линии: датская и итальянская.

Александр Рубинов:

Мы купили линию датского производства. Для производства эскимо такого, как "Каштан". Она производит 5 тонн в смену. Плюс в 2017 году мы купили итальянскую линию, которая производит мороженое в стаканчике, в маленьком мини-конусе и в большом сахарном рожке.

Один из крупнейших игроков на рынке пищевой промышленности – хладокомбинат № 2 – стал обладателем престижной премии «Лидер года–2018».

Наталья Артеага Эрнандес, организатор Республиканской бизнес-премии «Лидер года»:

Это предприятие с многолетней историей, высокой деловой репутацией, ведущий производитель мороженого в Республике Беларусь, известный не только на локальном рынке, но и также широко за рубежом. Предприятие высокотехнологичное, осваивают постоянно новые виды продукции, которая отличается неизменным качеством и пользуется высоким покупательским спросом.

Невзирая на переменчивый минус сезона, спрос на холодный молочный продукт есть и в преддверии Нового года.

Я очень люблю «Каштан» мороженое. Оно очень вкусное. И не меняется качество на протяжении многих лет.

«Каштан» пробовал. Одно из любимых мороженых.

Визитная карточка «Минского хладокомбината №2» – это широкий ассортимент холодного лакомства. Чтобы угодить даже самому заядлому гурману, специалисты компании беспрерывно трудятся над разнообразием любимого десерта.