Николай Межевич: любой экономист вам скажет, что минус 5% от ВВП – это феноменальная катастрофа

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Такими способами можно завалить не только экономику Беларуси, но и экономику России, и, уверяю вас, этими же технологиями можно завалить и экономику США. Если все бросятся к банкоматам, если никто не будет работать, если никто не будет покупать, уверяю вас, американская экономика через какое-то время тоже перевернётся кверху лапами.

Евгений Поболовец:

И снова к теме взаимоотношений Беларуси и Литвы. Ваша оценка – сколько потеряют обе страны, если конфликт войдёт в острую фазу?

Падение ВВП без войны не измеряется десятками процентов

Николай Межевич:

Я должен сказать, что Президент республики, скажем так, не специалист именно по транзиту и не должен знать детали. Он немного ошибся, говоря о цифрах экономической зависимости Литвы от Республики Беларусь. Если считать не в объёмах грузов, а в потерях для ВВП Литовской Республики, я бы положил 5-6, может быть 7 % при полном прекращении отправления транзитных грузов через Республику Беларусь, не забываем про китайские, к примеру, грузы и некоторую сохраняющуюся часть российских, но и вывоз белорусских экспортных товаров. Но любой экономист вам скажет, что минус 5 % от ВВП – это феноменальная катастрофа. То есть падение ВВП без войны не измеряется десятками процентов. 5 % может поставить Литву в крайне неудобное положение. Скажем так, деликатно.

Евгений Поболовец:

Последние дни Беларусь и Россия активно укрепляют союзнические отношения. Как вы оцениваете перспективы экономических и интеграционных отношений двух государств?

Это критически важный вопрос для России

Николай Межевич:

Полной информации не будет, сейчас ещё мало даже частичной информации. Есть только сведения о том, что многие белорусские министры имели персональные встречи. Персональные встречи имели даже чиновники меньшего уровня. То есть работала вся вертикаль. Многие российские чиновники планировали в эти дни быть в других городах, в других регионах России, всех собрали, всех, так сказать, погрузили и всех отправили. И это правильно. Сегодня вопрос российско-белорусской интеграции важнее, чем открытие какого-нибудь моста на Урале или комбината в Сибири. В общем, вы понимаете, перечислять можно сколько угодно долго. Это критически важный вопрос для России, но, я уверяю, точно такой же для Республики Беларусь.