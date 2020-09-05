Александр Лукашенко: мы должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат

Новости Беларуси. 5 сентября на совещании Совбеза обсуждали работу сферы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 сентября на совещании Совбеза обсуждали работу сферы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждого гражданина прежде всего заботит его личный уровень жизни, возможность заработать. Экономическая стабильность – залог спокойной жизни и развития государства.
Президент уверен: если там есть проблемы, то ни идеология, ни безопасность не имеют особого значения. В последнее время, по словам Александра Лукашенко, сделано немало для нормального функционирования экономики. Есть определенные договоренности с Российской Федерацией. Кроме того, в Беларуси во время коронакризиса предприятия не останавливали работу, а значит, сейчас у нас есть преимущество перед конкурентами. Главное, подчеркивает Президент, не упускать возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Страны не могут открыться, производство не раскручено. Мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.
Сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала данные, что идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары, поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика.
И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, поддержать предприятия, Национальный банк. То, о чем я говорил. Нам надо поддержать всех, кто сегодня занимается безопасностью. Экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства, поэтому экономика и еще раз экономика.
Что касается пандемии, Александр Лукашенко по-прежнему держит на личном контроле показатели по заболеваемости COVID-19 и пневмониям. Многие европейские страны, которые принимали жесткие карантинные меры, после отмены накрывает «вторая волна». В Беларуси резкого роста новых случаев заболевания не наблюдается. Напротив, динамика отрицательная – выписавшихся больше, чем заболевших.