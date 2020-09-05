Александр Лукашенко: мы должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат

Президент уверен: если там есть проблемы, то ни идеология, ни безопасность не имеют особого значения. В последнее время, по словам Александра Лукашенко, сделано немало для нормального функционирования экономики. Есть определенные договоренности с Российской Федерацией. Кроме того, в Беларуси во время коронакризиса предприятия не останавливали работу, а значит, сейчас у нас есть преимущество перед конкурентами. Главное, подчеркивает Президент, не упускать возможностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страны не могут открыться, производство не раскручено. Мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.

Сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала данные, что идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары, поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика.

И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, поддержать предприятия, Национальный банк. То, о чем я говорил. Нам надо поддержать всех, кто сегодня занимается безопасностью. Экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства, поэтому экономика и еще раз экономика.