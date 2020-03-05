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Более 600 зарядных станций для электромобилей будет в Беларуси к 2021 году

05 марта 2020 16:21
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Новости Беларуси. «Белоруснефть» презентовала сеть зарядных станций для электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению государства компания продолжает увеличивать объем инвестиций в это направление и создавать фундаментальную зарядную инфраструктуру.

Более 600 зарядных станций для электромобилей будет в Беларуси к 2021 году-1

Сейчас сеть насчитывает 251 станцию, что позволяет обслуживать до 9 тысяч электромобилей в день. А к началу 2021 года таких станций будет установлено более 600. Также в планах на ближайшую перспективу переход на установку быстрых и супербыстрых установок, заряжающих на 350 километров пробега за 10-12 минут. Первые их них можно будет протестировать уже в конце 2020 года.

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# Электромобили # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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