Более 600 зарядных станций для электромобилей будет в Беларуси к 2021 году

Новости Беларуси. «Белоруснефть» презентовала сеть зарядных станций для электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению государства компания продолжает увеличивать объем инвестиций в это направление и создавать фундаментальную зарядную инфраструктуру.

Сейчас сеть насчитывает 251 станцию, что позволяет обслуживать до 9 тысяч электромобилей в день. А к началу 2021 года таких станций будет установлено более 600. Также в планах на ближайшую перспективу переход на установку быстрых и супербыстрых установок, заряжающих на 350 километров пробега за 10-12 минут. Первые их них можно будет протестировать уже в конце 2020 года.