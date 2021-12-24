Около 25% бюджета Минска пойдёт на здравоохранение в 2022 году

Новости Беларуси. В 2022 году около 25 % городского бюджета пойдет на здравоохранение. Об этом заявили на 31-й сессии Мингорсовета депутатов. Бюджет столицы вырастет почти на 1 миллиард рублей и составит более 7 миллиардов. Соответственно увеличится финансирование его отдельных составляющих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Городской бюджет сохраняет свою социальную направленность: помимо средств, выделенных на сферу здравоохранения, около 23 % направят на образование.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Более половины всех финансовых средств бюджета будет направлено на выполнение социально значимых программ и реализацию социальных вопросов – это образование, медицина. Мы продолжим строить детские сады и школы. Мы продолжим строить учреждения здравоохранения и реализовывать все те наказы, которые были даны в ходе избирательной кампании нашими избирателями.