Важно для бюджетников. С 1 января изменится размер базовой ставки

Новости Беларуси. С 1 января размер базовой ставки вырастет до 207 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С 1 января размер базовой ставки вырастет до 207 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это основной элемент тарифной системы, на основе которой и производится оплата труда работников бюджетных организаций, получающих субсидии. По прогнозам, на следующий год планируется увеличение ставки до 210 рублей в два этапа. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч бюджетников.
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