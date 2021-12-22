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Важно для бюджетников. С 1 января изменится размер базовой ставки

22 декабря 2021 17:00
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Новости Беларуси. С 1 января размер базовой ставки вырастет до 207 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно для бюджетников. С 1 января изменится размер базовой ставки-1

Это основной элемент тарифной системы, на основе которой и производится оплата труда работников бюджетных организаций, получающих субсидии. По прогнозам, на следующий год планируется увеличение ставки до 210 рублей в два этапа. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч бюджетников.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Фотофакт

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