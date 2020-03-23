Обновлённые банкноты номиналом 20 и 50 рублей вводятся в обращение в Беларуси. Что в них изменилось?

Новости Беларуси. Усиленная защита и изменённый дизайн. 23 марта вводятся в обращение обновлённые банкноты номиналом в 20 и 50 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые деньги будут отличаться от старых образцов дополнительным водяным знаком, а также увеличенной шириной защитной линии.

Кроме того, на 50-рублёвой купюре будут использоваться изображения с цветопеременным эффектом.

Несколько изменится и дизайн новых банкнот. В качестве года выпуска будет указываться 2020-й, а не 2009-й, а написание слова «пяцьдзесят» будет заменено на «пяцьдзясят» в связи с новыми правилами белорусского языка.