Обязательства по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината Беларусь выполнит в срок и в полном объеме

Новости Беларуси. Обязательства по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений Беларусь выполнит в срок и в полном объеме. На юго-востоке Туркменистана наши строители «под ключ» возводят масштабное производство. Стоимость комбината – более миллиарда долларов, а экспортом продукции будет заниматься Белорусская калийная компания.

В 2016 году на стройке возникли серьезные разногласия, которые ставили под угрозу реализацию всего проекта.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не было, хочу сказать, в истории Беларуси такого крупного проекта – экспорт строительных услуг и возведение родного объекта – на миллиард долларов. Поэтому мы со всей полнотой ответственности относимся к реализации этого проекта. Практически все разногласия снялись, сейчас у нас уже слаженная работа на завершающем этапе.

В целом же работа строительной отрасли за 2016 год оценивается «удовлетворительно». Главная задача на ближайшие 12 месяцев – снижение себестоимости «квадратного» метра жилья и выход на новые рынки сбыта.