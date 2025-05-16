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​Мединский назвал цель переговоров по Украине в Стамбуле

16 мая 2025 06:44
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​Мединский назвал цель переговоров по Украине в Стамбуле-0

Российская Федерация желает установить долгосрочный мир и устранить причины конфликта. Об этом журналистам в Стамбуле в четверг, 15 мая, заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

Мединский обозначил, что делегация РФ обладает всеми нужными компетенциями и полномочиями для участия в переговорах с украинской стороной. Москва настроена на конструктивный лад и поиск путей решения.

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По информации СМИ, старт прямого контакта Москвы и Киева ожидается в полдень 16 мая.

 

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