Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы

Новости Беларуси. Белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торгово-промышленной палате состоялось очередное заседание Совета делового сотрудничества. Одна из крупных компаний Германии, к слову, уже изъявила желание прийти на наш рынок и сейчас открывает в Минске офис. Общие интересы страны видят в машиностроении, сельском хозяйстве и информационных технологиях.

Особую роль отводят немецкие бизнесмены Беларуси в контексте единого экономического пространства от «Лиссабона до Владивостока». Белорусская торгово-промышленноая палата 31 мая присоединилась к соответствующему меморандуму.

Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока»

Беларусь – это транзитная страна или лучше сказать мост между Западом и Россией. Для Беларуси особенно выгодная такая концепция. Есть некоторые экономические анализы, которые показывают, что особенно в Беларуси и, например, в прибалтийских странах важна торговля, поэтому мы и организуем такое экономическое пространство, которое растет динамично.

Сергей Новицкий, сопредседатель Белорусско-германского Совета делового сотрудничества:

Основная экономика в Евросоюзе – это немецкая, на востоке – Россия и Китай. Между нами происходит активный товарооборот, мы должны использовать Беларусь как часть Шелкового пути, себя как логистический порт для наращивания услуг, предоставляемых тем компаниям, которые занимаются транзитом через нашу территорию.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы попытаемся совместно придать ему новое звучание, особенно в рамках присоединения к этой важной инициативе – голосу немецкого бизнеса, чтобы мы совместно думали о серьезном будущем, о серьезных перспективах, о большом общем экономическом пространстве без ограничений, без предварительных политических условий, без барьеров, создавая серьезное общее будущее.