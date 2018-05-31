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Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы

31 мая 2018 07:21
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Новости Беларуси. Белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-1

В Торгово-промышленной палате состоялось очередное заседание Совета делового сотрудничества. Одна из крупных компаний Германии, к слову, уже изъявила желание прийти на наш рынок и сейчас открывает в Минске офис. Общие интересы страны видят в машиностроении, сельском хозяйстве и информационных технологиях.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-4

Особую роль отводят немецкие бизнесмены Беларуси в контексте единого экономического пространства от «Лиссабона до Владивостока». Белорусская торгово-промышленноая палата 31 мая присоединилась к соответствующему меморандуму.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-7

Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока»
Беларусь – это транзитная страна или лучше сказать мост между Западом и Россией. Для Беларуси особенно выгодная такая концепция. Есть некоторые экономические анализы, которые показывают, что особенно в Беларуси и, например, в прибалтийских странах важна торговля, поэтому мы и организуем такое экономическое пространство, которое растет динамично.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-10

Сергей Новицкий, сопредседатель Белорусско-германского Совета делового сотрудничества:
Основная экономика в Евросоюзе – это немецкая, на востоке – Россия и Китай. Между нами происходит активный товарооборот, мы должны использовать Беларусь как часть Шелкового пути, себя как логистический порт для наращивания услуг, предоставляемых тем компаниям, которые занимаются транзитом через нашу территорию.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-13

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы попытаемся совместно придать ему новое звучание, особенно в рамках присоединения к этой важной инициативе – голосу немецкого бизнеса, чтобы мы совместно думали о серьезном будущем, о серьезных перспективах, о большом общем экономическом пространстве без ограничений, без предварительных политических условий, без барьеров, создавая серьезное общее будущее.

Общие интересы в машиностроении и сельском хозяйстве: белорусский и немецкий бизнес обсуждают совместные перспективы-16

Идея «Единого пространства От Лиссабона до Владивостока» заключается в том, чтобы соединить торговыми экономическими связями два союза – Европейский и Евразийский. Они достаточно близки по многим техническим стандартам и регламентам, а создание такого единого пространства будет выгодно бизнесу и государствам с обеих сторон.

# Беларусь-Германия # Экономика # Ульф Шнайдер # Сергей Новицкий # Владимир Улахович # Фотофакт

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