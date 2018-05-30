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Новости экономики за 30.05.2018

30 мая 2018 17:58
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Новости Беларуси. О новых рынках сбыта белорусских продуктов, строительстве жилья для нуждающихся, а также о том, как сэкономить на коммунальных платежах в сезон летних отпусков в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китай по железнодорожной ветке Шелкового пути отправился первый контейнер с белорусской говядиной. Кроме того, уже в ближайшее время китайскому потребителю отправится сборная партия молочного груза – сыры, глазированные сырки, молоко и творожная паста. Также китайские бизнес-партнеры готовы заключить контракты с белорусскими птицефабриками.

Организации Минсельхозпрода планомерно увеличивают объемы экспорта мясо-молочной продукции в КНР, в том числе благодаря достигнутым договоренностям и подписанным контрактам в ходе международных выставок продуктов питания.

Новости экономики за 30.05.2018-1

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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