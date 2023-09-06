Прямой эфир

Общественное обсуждение проекта закона «О потребительском кредите» проходит до 8 сентября

06 сентября 2023 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси до конца недели продолжится общественное обсуждение проекта закона о потребительском кредитовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все условия получения денег в долг понятно изложены. Закон будет регулировать в том числе действия до заключения кредитного договора, включая оценку платежеспособности получателя.

Общественное обсуждение проекта закона «О потребительском кредите» проходит до 8 сентября-1

В сферу действия закона попадет и непосредственно заключение кредитных договоров, изменение их условий, особенности возврата кредитов. Новый закон позволит снизить кредитные риски и таким образом улучшить защиту заемщиков и кредиторов, а также сделать работу последних более эффективной и уменьшить их расходы. На рассмотрение белорусского парламента законопроект будет направлен до конца осени.

Больше новостей экономики за 6 сентября читайте здесь.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.09.2023
06 сентября 2023 17:33

Новости экономики за 06.09.2023

Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность
06 сентября 2023 14:45

Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность

7 млн 66 тысяч тонн зерна с учётом рапса собрали аграрии. Гродненская область в лидерах
06 сентября 2023 08:50

7 млн 66 тысяч тонн зерна с учётом рапса собрали аграрии. Гродненская область в лидерах