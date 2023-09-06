Общественное обсуждение проекта закона «О потребительском кредите» проходит до 8 сентября

В Беларуси до конца недели продолжится общественное обсуждение проекта закона о потребительском кредитовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все условия получения денег в долг понятно изложены. Закон будет регулировать в том числе действия до заключения кредитного договора, включая оценку платежеспособности получателя.

В сферу действия закона попадет и непосредственно заключение кредитных договоров, изменение их условий, особенности возврата кредитов. Новый закон позволит снизить кредитные риски и таким образом улучшить защиту заемщиков и кредиторов, а также сделать работу последних более эффективной и уменьшить их расходы. На рассмотрение белорусского парламента законопроект будет направлен до конца осени.