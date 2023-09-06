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Новости экономики за 06.09.2023

06 сентября 2023 17:33
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Как новый закон о потребительском кредитовании сделает работу заемщиков более эффективной, а кредитополучателям позволит уменьшить их расходы? Почему белорусские банки прощаются с валютой, а домохозяйства страны активно пополняют свои сбережения?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ БЕЛАРУСИ ДЕЛАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ

Новости экономики за 06.09.2023-1

Почти половина домашних хозяйств страны делают сбережения. Это максимальный за последние 10 лет показатель. По данным Белстата, те семьи, которые откладывают деньги, направляют на эти цели в среднем 687 рублей в месяц. Во втором квартале 2022 года на эти цели у домашних хозяйств уходило 514 рублей. То есть даже с поправкой на инфляцию рост составил более 20 %. В Минске сберегают чаще и больше, нежели в регионах. Во втором квартале вклады и сбережения в столице составили 544 рубля в месяц, в областях – от 177 до 317 рублей.

БЕЛАЗ ПРИВЛЕК 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЧЕРЕЗ ПРОДАЖУ ЦИФРОВЫХ ТОКЕНОВ

Новости экономики за 06.09.2023-4

БелАЗ выпустил цифровые токены на 20 миллионов долларов. Их раскупили за несколько дней. Это рекордная сделка по продаже аналога облигаций, эмитированных белорусским предприятием через национальную онлайн-инвестплатформу. Средства были привлечены для финансирования текущей деятельности предприятия. Примечательно, что основная сумма была собрана уже в первые сутки размещения. Всего токены БелАЗа купили более 200 инвесторов.

Белорусские банки прощаются с валютой.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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