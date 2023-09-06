Новости экономики за 06.09.2023

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Как новый закон о потребительском кредитовании сделает работу заемщиков более эффективной, а кредитополучателям позволит уменьшить их расходы? Почему белорусские банки прощаются с валютой, а домохозяйства страны активно пополняют свои сбережения?

Почти половина домашних хозяйств страны делают сбережения. Это максимальный за последние 10 лет показатель. По данным Белстата, те семьи, которые откладывают деньги, направляют на эти цели в среднем 687 рублей в месяц. Во втором квартале 2022 года на эти цели у домашних хозяйств уходило 514 рублей. То есть даже с поправкой на инфляцию рост составил более 20 %. В Минске сберегают чаще и больше, нежели в регионах. Во втором квартале вклады и сбережения в столице составили 544 рубля в месяц, в областях – от 177 до 317 рублей.

БЕЛАЗ ПРИВЛЕК 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЧЕРЕЗ ПРОДАЖУ ЦИФРОВЫХ ТОКЕНОВ