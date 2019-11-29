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БелЖД отменяет комиссию при покупке электронных билетов

29 ноября 2019 15:34
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога с 1 декабря отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелЖД отменяет комиссию при покупке электронных билетов-1

Сейчас этот сбор составляет 24 копейки при оплате таким способом проезда внутри страны и 78 копеек в международном сообщении.

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# Белорусская железная дорога # Экономика # Фотофакт

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