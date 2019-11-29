БелЖД отменяет комиссию при покупке электронных билетов

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога с 1 декабря отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас этот сбор составляет 24 копейки при оплате таким способом проезда внутри страны и 78 копеек в международном сообщении.