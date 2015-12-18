Новый выставочный павильон появится под Минском

Новости Беларуси. Новый выставочный павильон построят в Беларуси. Он разместится неподалеку от Национального аэропорта «Минск». Необходимость в таком комплексе вызвана тем, что в мировом бизнесе все большую роль играют специализированные выставочные форумы, на которых предприниматели и производители из разных стран могут заключать контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Взяткин, начальник отдела содействия экспорту департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы рассматриваем международные выставки в качестве эффективного инструмента для продвижения белорусских товаров на экспорт. В то же время это мероприятие, которое способствует формированию положительного имиджа нашей страны: страны-производителя, страны, которая обладает мощным промышленным, научным потенциалом.