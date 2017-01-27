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Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони

27 января 2017 10:27
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Новости Беларуси. Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони. Это стало финальной точкой проекта ЕС-ПРООН по решению проблем миграции и защите прав человека. За три года более 700 жертв торговли людьми получили психологическую и правовую помощь в нашей стране. Кроме того, пограничники прошли десятки тренингов, в том числе и по обучению иностранному языку.

Бюджет проекта составил два миллиона долларов, большую часть финансировал Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
В этом году еще мы организовали проект на белорусско-украинском направлении государственной границы. Это позволило нам техническую составляющую усилить, приобрести приборы охраны государственной границы. А если говорить в целом, то в этом году мы освоили 3,6 млн долларов международной технической помощи.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Результативность этого проекта не сводится к тому, что мы помогли построить инфраструктуру. Этот проект направлен на изменение менталитета и предоставление экспертной помощи. Мы получили чудесные помещения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Белорусским пограничным комитетом.   

В новом центре продолжится подготовка защитников рубежей с учетом международных стандартов, что позволит поддерживать высокий уровень охраны границы.

# Экономика # Государственная граница Беларуси # Андреа Викторин # Анатолий Лаппо

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