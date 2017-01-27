Новости Беларуси. Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони. Это стало финальной точкой проекта ЕС-ПРООН по решению проблем миграции и защите прав человека. За три года более 700 жертв торговли людьми получили психологическую и правовую помощь в нашей стране. Кроме того, пограничники прошли десятки тренингов, в том числе и по обучению иностранному языку.

Бюджет проекта составил два миллиона долларов, большую часть финансировал Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В этом году еще мы организовали проект на белорусско-украинском направлении государственной границы. Это позволило нам техническую составляющую усилить, приобрести приборы охраны государственной границы. А если говорить в целом, то в этом году мы освоили 3,6 млн долларов международной технической помощи.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Результативность этого проекта не сводится к тому, что мы помогли построить инфраструктуру. Этот проект направлен на изменение менталитета и предоставление экспертной помощи. Мы получили чудесные помещения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Белорусским пограничным комитетом.

В новом центре продолжится подготовка защитников рубежей с учетом международных стандартов, что позволит поддерживать высокий уровень охраны границы.