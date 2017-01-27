Новости Беларуси. Требования к минимальному страховому стажу для некоторых белорусов могут быть пересмотрены. Такую возможность озвучили в Палате Представителей, где 27 января проходит круглый стол, посвященный пенсионной системе страны.

В частности, депутаты рассматривают необходимость зачисления в страховой стаж «длительных кредитных периодов». Сюда относятся служба в армии, а также социальный отпуск по уходу за ребенком. Речь идет о закреплении норм в законодательстве. Это позволит большему числу белорусов получать трудовые пенсии.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Должна быть в законе прописана четкая норма. Возможно, мы подумаем над снижением страхового стажа, но только для тех лиц, у которых действительно длительные кредитные периоды. Ведь это не только служба в Вооруженных Силах, но после этого, возможно, человек ухаживал за больной матерью или за близким родственником. Мы должны понимать, что тот человек, который просто не работал либо работал сам на себя, не должен получить социальные блага в том же объеме, который всю жизнь трудился.

Совершенствование пенсионной системы Беларуси займет около 8 лет. Между тем, речь не идет о реформах. Сегодня – распределительного типа – система отвечает современным требованиям. 27% населения Республики (а это больше 2,5 миллиона человек) – пенсионеры. И эта цифра, отмечают социологи, будет расти.