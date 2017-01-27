Прямой эфир

Официальный визит председателя правительства Сербии в Минск продолжается

27 января 2017 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь готова нарастить поставки техники в Сербию. Об этом накануне заявил белорусский премьер по итогам встречи с Александром Вучичем. О развитии торгово-экономических связей Минска и Белграда говорили в белорусском правительстве и парламенте.

Стороны подписали дорожную карту на два года, которая включает около 5 десятков мероприятий. Они помогут расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, области науки, технологий.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:
Мы подписали несколько соглашений, которые представляют собой только фундамент для продвижения нашего сотрудничества. Это соглашения о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве между нашими городами, о сотрудничестве в области здравоохранения, спорта и туризма.   

27 января официальный визит Александра Вучича продолжается. Так, глава сербского правительства посетит храм памятник всех святых, а также примет участие в открытии торгового дома и бизнес-центра в многофункциональном комплексе «Маяк Минска». Это один из самых крупных совместных инвестиционных проектов Беларуси и Сербии.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия # Александр Вучич

Другие новости рубрики

Все новости
Бизнес-план на ближайшие два года и переход к кооперации: о чем 26 января договорились Беларусь и Сербия
26 января 2017 17:13

Бизнес-план на ближайшие два года и переход к кооперации: о чем 26 января договорились Беларусь и Сербия

Новости экономики за 26.01.2017
26 января 2017 17:12

Новости экономики за 26.01.2017

Андрей Кобяков: мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному инвестиционному сотрудничеству
26 января 2017 13:47

Андрей Кобяков: мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному инвестиционному сотрудничеству