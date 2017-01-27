Официальный визит председателя правительства Сербии в Минск продолжается

Новости Беларуси. Беларусь готова нарастить поставки техники в Сербию. Об этом накануне заявил белорусский премьер по итогам встречи с Александром Вучичем. О развитии торгово-экономических связей Минска и Белграда говорили в белорусском правительстве и парламенте.

Стороны подписали дорожную карту на два года, которая включает около 5 десятков мероприятий. Они помогут расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, области науки, технологий.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Мы подписали несколько соглашений, которые представляют собой только фундамент для продвижения нашего сотрудничества. Это соглашения о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве между нашими городами, о сотрудничестве в области здравоохранения, спорта и туризма.

27 января официальный визит Александра Вучича продолжается. Так, глава сербского правительства посетит храм памятник всех святых, а также примет участие в открытии торгового дома и бизнес-центра в многофункциональном комплексе «Маяк Минска». Это один из самых крупных совместных инвестиционных проектов Беларуси и Сербии.