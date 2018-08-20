Новый министр промышленности намерен больше внимания уделять предприятиям в средних и малых городах

Задачи, которые стоят перед ведомством и непосредственно перед заводами, остаются прежними – это разработка новых продуктов, модернизация предприятий, реализация инвестиционных проектов. Решать накопившиеся проблемы в министерстве намерены как собственными силами, так и с привлечением стратегических партнеров.

Новости Беларуси. Об этом Павел Утюпин заявил 20 августа, общаясь с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Создавая условия с точки зрения инвестиционного климата в стране, в том числе то, чем Министерство экономики непосредственно занимается, те проекты, которые структурируются на каждом отдельном предприятии – это позволяет делать всевозможные цепочки и повышать таким образом добавленную стоимость. Вот основная задача.

Необходимо, наверное, больше внимания уделить предприятиям, которые находятся в малых и средних городах. Учитывая, что предприятия Министерства промышленности находятся по всей стране, естественно, от работы наших предприятий будет складываться в целом социально-экономическая ситуация в каждом отдельном городе нашей страны, поэтому это тоже очень важно.