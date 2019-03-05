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В Беларуси для бюджетников приняли новую схему оплаты труда

05 марта 2019 19:31
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Новости Беларуси. Главное изменение – тарифную ставку первого разряда заменили базовой, 180 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Измененная структура оплаты труда будет проще: она состоит из оклада, надбавок, премий и доплат.

В Беларуси для бюджетников приняли новую схему оплаты труда-1

Данная система принята в рамках реализации указа Президента. Помимо этого, указ подразумевает выплачивать работникам бюджетных организаций надбавки за стаж от 10% до 30% от базовой ставки. В 2019 году бюджетникам повысят зарплаты в мае и сентябре. В планах правительства выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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