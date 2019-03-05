В Беларуси для бюджетников приняли новую схему оплаты труда

Новости Беларуси. Главное изменение – тарифную ставку первого разряда заменили базовой, 180 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Измененная структура оплаты труда будет проще: она состоит из оклада, надбавок, премий и доплат.

Данная система принята в рамках реализации указа Президента. Помимо этого, указ подразумевает выплачивать работникам бюджетных организаций надбавки за стаж от 10% до 30% от базовой ставки. В 2019 году бюджетникам повысят зарплаты в мае и сентябре. В планах правительства выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране.