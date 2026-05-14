Лесхозы Беларуси в 2026 году намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления

Белорусские лесхозы в 2026 году планируют закупку в Китае 10 линий лесопиления, сообщает БЕЛТА.

Как указал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, каждый год лесные хозяйства страны осуществляют переработку 4 млн куб.м деловой древесины, около 1 млн куб.м пиломатериалов идет на экспорт. Оборудование из Китая, как он отметил, является менее энергоемким, расходуется меньше сырья. Белорусская сторона уже приобрела первые две линии лесопиления. Станки направят в Пинский лесхоз, затем в Брестский.

Глава Минлесхоза отметил, что в отрасли идет модернизация, производится замена линий лесопиления на более производительные. В ближайшие 2 года планируется установка минимум 2-3 новых линий в каждой области.