Новые рабочие места, производства и предприятия: предпринимательство в Оршанском районе становится более активным

Новости Беларуси. Деловая активность Оршанского района уже дает свои плоды: за 2017 год здесь создано более полусотни новых предприятий с новыми рабочими местами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте пустующих когда-то цехов появляются новые, причем привлекательнее всего для инвесторов становится сфера промышленности.

Юлия Богданова делала стеклянную тару, керамические сувениры и даже жгуты для габаритной техники. В разные годы, но на территории одного завода. Сегодня все вспоминает профессию, полученную 13 лет назад.

Юлия Богданова, швея частного предприятия Ореховска:

Была три года в декретном отпуске и как раз попала на то время, когда здесь произошло реформирование завода. Менялось все руководство, сменился полностью весь коллектив. Конечно, было вначале очень трудно.

7 тысяч промышленных квадратов выкупил азербайджанский инвестор. Изначально дал работу более чем полусотне человек. В планах – расширение швейного дела.

Параллельно здесь добывают из старой техники драгметаллы. И продолжают реконструкцию цеха безалкогольных напитков. Очень скоро компания по праву будет считаться многопрофильной.

Игорь Ковш, директор частного предприятия Ореховска:

Благодаря декрету есть возможность предприятию при подготовке ряда документов избегать налога на прибыль в течение определенного промежутка времени, а также налога на недвижимость. Городской поселок Ореховск находится в сельской местности, в Оршанском районе. Благодаря этому мы имеем право пользоваться этими привилегиями.

Частый бизнес занимает треть в общем объеме промышленного производства Оршанского района. Пятая часть экспорта приходится также на малый и средний бизнес. Каждый четвертый рубль бюджета района – заслуга предпринимателей.

Галина Свитина, начальник отдела экономики Оршанского райисполкома:

Оршанским советом депутатов поддержано предложение Оршанского райисполкома о снижении налогов на недвижимость и на землю при условии, если эти предприятия создают новые рабочие места. Чем больше создано рабочих мест, тем меньше будет коэффициент по данному налогу.

В Орше продолжается строительство мультимодального логистического центра. В 2018 должен заработать бизнес-инкубатор. Неиспользуемые площади все чаще становятся востребованными: здесь уже зарегистрировали несколько швейных цехов и производство газовых баллонов.

Декрет №7 «О развитии предпринимательства» значительно упрощает ведение бизнеса. А это может быть хорошим толчком для тех, кто сегодня только хочет открыть свое дело.