Новости экономики за 05.01.2018

Новости Беларуси. Десятидневный «безвиз» в приграничье в Гродненской и Брестской областях дает возможность туристическим компаниям на уникальные маркетинговые предложения. Например, создание транснациональных экскурсионных маршрутов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Больше туристов и больше возможностей для них. Белорусский и украинский безвиз для иностранцев – это теперь возможность увидеть сразу две страны. От Литвы до Румынии через Беловежскую пущу и Карпаты.

Ситуация действительно сложилась уникальная и не воспользоваться ей было бы неправильно. Ныне два областных центра нашей страны и районы вдоль границы европейцам можно посещать без визы на 10 дней, Украина вовсе виз не требует. Поэтому на данном этапе ведется разработка классических автобусных туров из Львова в Гродно или Беловежскую пущу. Раньше два знаменитых европейских места одновременно посетить было проблематично, теперь такая возможность появилась и чтобы не потерять выгоду компании из Украины и Беларуси уже ведут подобные переговоры. Потенциал знаковых мест двух стран точно повысит капитализацию туристической отрасли.

Продолжаем подводить итоги экономического года. По данным Нацбанка золотовалютные резервы нашей страны выросли более чем на 2 миллиарда долларов и составили 7 миллиардов 300 миллионов в американской валюте. Основными факторами роста стали продажа минфином облигаций в иностранной валюте, поступление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, транши кредита и рост стоимости золота мировых биржах. Золотовалютные резервы – это не просто большая копилка, это номинал инвестиционной привлекательности страны. Чем он выше, тем выгоднее привлекать заимствования на международных рынках капитала. А значит это возможность роста национальной экономики.

Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза позволяет в аэропортах стран-участниц открывать магазины дьюти-фри при въезде в страну. Такое право есть уже с 1 января. В Национальном аэропорту «Минск» подтвердили такое желание, и переговоры с операторами услуг уже ведутся. Единственным отличием от привычных магазинов, будет ограничение на продажу товаров которые лимитированы при въезде, например алкоголя больше, чем 3 литра не продадут.

И в обменник. В ближайшие выходные курсы валют на табло будут следующими: единая европейская – 2,39; американский доллар – 1,98; за 100 российских - 3,48 наших.