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Новости экономики за 05.01.2018

05 января 2018 15:51
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Новости Беларуси. Десятидневный «безвиз» в приграничье в Гродненской и Брестской областях дает возможность туристическим компаниям на уникальные маркетинговые предложения. Например, создание транснациональных экскурсионных маршрутов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 05.01.2018-1

Больше туристов и больше возможностей для них. Белорусский и украинский безвиз для иностранцев – это теперь возможность увидеть сразу две страны. От Литвы до Румынии через Беловежскую пущу и Карпаты.  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Новости экономики за 05.01.2018-4

Ситуация действительно сложилась уникальная и не воспользоваться ей было бы неправильно. Ныне два областных центра нашей страны и районы вдоль границы европейцам можно посещать без визы на 10 дней, Украина вовсе виз не требует. Поэтому на данном этапе ведется разработка классических автобусных туров из Львова в Гродно или Беловежскую пущу. Раньше два знаменитых европейских места одновременно посетить было проблематично, теперь такая возможность появилась и чтобы не потерять выгоду компании из Украины и Беларуси уже ведут подобные переговоры. Потенциал знаковых мест двух стран точно повысит капитализацию туристической отрасли.

РОСТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ

Новости экономики за 05.01.2018-7

Продолжаем подводить итоги экономического года. По данным Нацбанка золотовалютные резервы нашей страны выросли более чем на 2 миллиарда долларов и составили 7 миллиардов 300 миллионов в американской валюте. Основными факторами роста стали продажа минфином облигаций в иностранной валюте, поступление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, транши кредита и рост стоимости золота мировых биржах. Золотовалютные резервы – это не просто большая копилка, это номинал инвестиционной привлекательности страны. Чем он выше, тем выгоднее привлекать заимствования на международных рынках капитала. А значит это возможность роста национальной экономики.

ДЬЮТИ-ФРИ ПРИ ВЪЕЗДЕ

Новости экономики за 05.01.2018-10

Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза позволяет в аэропортах стран-участниц открывать магазины дьюти-фри при въезде в страну. Такое право есть уже с 1 января. В Национальном аэропорту «Минск» подтвердили такое желание, и переговоры с операторами услуг уже ведутся. Единственным отличием от привычных магазинов, будет ограничение на продажу товаров которые лимитированы при въезде, например алкоголя больше, чем 3 литра не продадут.

Названы ТОП товаров, которые везут российские туристы из Беларуси

И в обменник. В ближайшие выходные курсы валют на табло будут следующими: единая европейская – 2,39; американский доллар – 1,98; за 100 российских - 3,48 наших.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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