Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским
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Первый легковой Geely Atlas NL3 сошел с конвейера в ноябре 2017 года. На сегодня выпущено более 1000 машин. Когда завод выйдет на проектную мощность? Какие комплектации «Атласов» пользуются наибольшим спросом и сколько будет стоить «народный» седан? Ответы в эксклюзивном интервью «Недели». Мы побеседовали с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора предприятия Геннадием Свидерским.
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, без министерского костюма вас так и не узнать. Освоились уже?
Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДжи»:
Да, спасибо. Я уже третий месяц работаю на заводе. Есть, с моей точки зрения, определенные результаты. Это всегда приятно видеть, потому что в министерстве трудно увидеть свой результат – это условие для работы предприятия. А на предприятии результат виден каждый раз.
Юлия Огнева:
Пока мы настраивали нашу аппаратуру, сколько машин было выпущено?
Геннадий Свидерский:
Сейчас мы работаем в цикле 10 минут – одна машина. Поэтому за время настройки аппаратуры две новые машины отечественного производства уже сошли с конвейера.
Юлия Огнева:
Завод открылся фактически в ноябре. Сейчас на дворе июнь. Чего самого главного удалось добиться за это время?
Геннадий Свидерский:
Я бы сказал так: в ноябре мы открыли производство одной модели. Это флагманская модель NL3 Atlas, которая пошла в серийное производство. В марте мы завершили испытание нового кроссовера, он пошел в продажу. В мае мы завершили фактически испытание седана. Поэтому теперь ряд отечественных автомобилей включает в себя и кроссоверы, и седаны.
Еще одна важная задача, которая стояла перед коллективом завода – это подготовка к сдаче завода и всех его цехов и оборудования, так называемый акт ввода в эксплуатацию. Практически по всем технологическим переделам все подготовлено, и я думаю, что эта работа будет завершена в июне.
Ну и третий очень важный компонент – это набор персонала, обучение персонала. Мы вышли уже на 50 машин в смену, и у нас есть достаточный персонал для этого производства. Сейчас мы добираем персонал, обучаем его. Ну и в ближайших наших планах в третьем квартале выйти на 70 машин в смену.
Юлия Огнева:
А завод рассчитан на 60 тысяч машин в год?
Геннадий Свидерский:
Да, но здесь нужно учитывать, что это при двухсменном режиме работы. Пока мы работаем в одну смену. Ну и, как я сказал, перед нами строит задача набора и обучения кадров. С момента формирования полного состава в одну смену, я думаю, что в следующем году будет стоять задача перехода на двухсменный режим работы.
Юлия Огнева:
Охотно едут сюда, на завод, молодые кадры?
Геннадий Свидерский:
Кадрам очень нравится здесь работать, поскольку завод новый, оборудование новое. Здесь можно овладеть современными технологиями. Но есть и специфика конвейерного производства, то есть здесь все должны работать в цикле. Это довольно трудная работа.
Юлия Огнева:
А зарплата?
Геннадий Свидерский:
Зарплата у нас в среднем где-то 1000 рублей. Я думаю, мы можем быть уверены, что перспектива повышения зарплаты здесь высокая.
Юлия Огнева:
Я так понимаю, беленькие автомобили – это те, которые уже поступили в продажу?
Геннадий Свидерский:
Да. Рядом с нами модель NL3 Atlas, это наша флагманская модель, первая, которая освоена в 2017 году. Она серийно уже поставляется на наши дилерские центры и пошла нашим потребителям.
NL4 – это более бюджетный вариант кроссовера, он тоже есть в продаже.
Юлия Огнева:
Основной вопрос, который волнует потребителя – это цена автомобиля. Как по-вашему, является ли она оптимальной в соответствии с качеством, предоставляемым сервисом?
Геннадий Свидерский:
Мы по философии компании не собираемся участвовать в ценовых конкуренциях. Мы должны дать нашему покупателю, пользователю ценность владения нашим автомобилем. В этом ключевое звено производства, разработки и всего, что необходимо. Здесь очень важно, чтобы мы предлагали весь модельный ряд. Ну и, как вы видите, к кроссоверам, которые были освоены в мае, появилась новая модель, седан. Теперь мы можем говорить, что на нашем заводе есть все три модели, которые были запланированы к производству.
Юлия Огнева:
То есть я так понимаю, что вот это уже можно назвать народным автомобилем. То, что будет по цене более привлекательно по сравнению с двумя первыми моделями.
Геннадий Свидерский:
Это действительно так.
Юлия Огнева:
Сколько его цена будет приблизительно? Может быть, в сравнении с аналогами.
Геннадий Свидерский:
Мы планируем, что она должна выйти на рынок по цене меньше, чем 23 тысячи белорусских рублей.
Юлия Огнева:
Когда появятся?
Геннадий Свидерский:
Первые модели, я думаю (первые партии прошли эксплуатационные испытания), отдадим на наши дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе.
Юлия Огнева:
Я, честно признаюсь, не вожу автомобиль, поэтому технические характеристики мне постольку-поскольку. Но вот комфорт оценить определенно могу, поэтому давайте попробуем.
Геннадий Свидерский:
Пожалуйста. Прошу обратить внимание на отделку салона – она мягкая, это приятно для осязания. Нет никакого пластмассового запаха. Даже при довольно внушительных габаритах машина очень удобная.
Мы очень надеемся, что выпуск всего модельного ряда позволит нам решить основную задачу – наращивание объемов производства, которые подтверждены 100 % заказами.