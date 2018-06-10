Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Новости Беларуси. Основа любых межгосударственных отношений – экономика. Причем торговля – хорошо, а кооперация – лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь и Китай вместе реализуют сразу несколько инвестиционных проектов. Жемчужина Шелкового пути – парк «Великий камень» – в представлении не нуждается. Как и завод «БелДжи».

Первый легковой Geely Atlas NL3 сошел с конвейера в ноябре 2017 года. На сегодня выпущено более 1000 машин. Когда завод выйдет на проектную мощность? Какие комплектации «Атласов» пользуются наибольшим спросом и сколько будет стоить «народный» седан? Ответы в эксклюзивном интервью «Недели». Мы побеседовали с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора предприятия Геннадием Свидерским.

Юлия Огнева, СТВ:

Геннадий Брониславович, без министерского костюма вас так и не узнать. Освоились уже? Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДжи»:

Да, спасибо. Я уже третий месяц работаю на заводе. Есть, с моей точки зрения, определенные результаты. Это всегда приятно видеть, потому что в министерстве трудно увидеть свой результат – это условие для работы предприятия. А на предприятии результат виден каждый раз.

Юлия Огнева:

Пока мы настраивали нашу аппаратуру, сколько машин было выпущено? Геннадий Свидерский:

Сейчас мы работаем в цикле 10 минут – одна машина. Поэтому за время настройки аппаратуры две новые машины отечественного производства уже сошли с конвейера. Юлия Огнева:

Завод открылся фактически в ноябре. Сейчас на дворе июнь. Чего самого главного удалось добиться за это время?

Геннадий Свидерский:

Я бы сказал так: в ноябре мы открыли производство одной модели. Это флагманская модель NL3 Atlas, которая пошла в серийное производство. В марте мы завершили испытание нового кроссовера, он пошел в продажу. В мае мы завершили фактически испытание седана. Поэтому теперь ряд отечественных автомобилей включает в себя и кроссоверы, и седаны.

Еще одна важная задача, которая стояла перед коллективом завода – это подготовка к сдаче завода и всех его цехов и оборудования, так называемый акт ввода в эксплуатацию. Практически по всем технологическим переделам все подготовлено, и я думаю, что эта работа будет завершена в июне. Ну и третий очень важный компонент – это набор персонала, обучение персонала. Мы вышли уже на 50 машин в смену, и у нас есть достаточный персонал для этого производства. Сейчас мы добираем персонал, обучаем его. Ну и в ближайших наших планах в третьем квартале выйти на 70 машин в смену. Юлия Огнева:

А завод рассчитан на 60 тысяч машин в год?

Геннадий Свидерский:

Да, но здесь нужно учитывать, что это при двухсменном режиме работы. Пока мы работаем в одну смену. Ну и, как я сказал, перед нами строит задача набора и обучения кадров. С момента формирования полного состава в одну смену, я думаю, что в следующем году будет стоять задача перехода на двухсменный режим работы.

Юлия Огнева:

Охотно едут сюда, на завод, молодые кадры? Геннадий Свидерский:

Кадрам очень нравится здесь работать, поскольку завод новый, оборудование новое. Здесь можно овладеть современными технологиями. Но есть и специфика конвейерного производства, то есть здесь все должны работать в цикле. Это довольно трудная работа.

Юлия Огнева:

А зарплата? Геннадий Свидерский:

Зарплата у нас в среднем где-то 1000 рублей. Я думаю, мы можем быть уверены, что перспектива повышения зарплаты здесь высокая.

Юлия Огнева:

Я так понимаю, беленькие автомобили – это те, которые уже поступили в продажу?

Геннадий Свидерский:

Да. Рядом с нами модель NL3 Atlas, это наша флагманская модель, первая, которая освоена в 2017 году. Она серийно уже поставляется на наши дилерские центры и пошла нашим потребителям.

NL4 – это более бюджетный вариант кроссовера, он тоже есть в продаже. Юлия Огнева:

Основной вопрос, который волнует потребителя – это цена автомобиля. Как по-вашему, является ли она оптимальной в соответствии с качеством, предоставляемым сервисом?

Геннадий Свидерский:

Мы по философии компании не собираемся участвовать в ценовых конкуренциях. Мы должны дать нашему покупателю, пользователю ценность владения нашим автомобилем. В этом ключевое звено производства, разработки и всего, что необходимо. Здесь очень важно, чтобы мы предлагали весь модельный ряд. Ну и, как вы видите, к кроссоверам, которые были освоены в мае, появилась новая модель, седан. Теперь мы можем говорить, что на нашем заводе есть все три модели, которые были запланированы к производству.

Юлия Огнева:

То есть я так понимаю, что вот это уже можно назвать народным автомобилем. То, что будет по цене более привлекательно по сравнению с двумя первыми моделями. Геннадий Свидерский:

Это действительно так.

Юлия Огнева:

Сколько его цена будет приблизительно? Может быть, в сравнении с аналогами.

Геннадий Свидерский:

Мы планируем, что она должна выйти на рынок по цене меньше, чем 23 тысячи белорусских рублей.

Юлия Огнева:

Когда появятся? Геннадий Свидерский:

Первые модели, я думаю (первые партии прошли эксплуатационные испытания), отдадим на наши дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе.

Юлия Огнева:

Я, честно признаюсь, не вожу автомобиль, поэтому технические характеристики мне постольку-поскольку. Но вот комфорт оценить определенно могу, поэтому давайте попробуем.

Геннадий Свидерский:

Пожалуйста. Прошу обратить внимание на отделку салона – она мягкая, это приятно для осязания. Нет никакого пластмассового запаха. Даже при довольно внушительных габаритах машина очень удобная.