Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги

Новости Беларуси. Солидные контракты, инновации и полезные контакты. Выставка «Белагро-2018» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз она собрала более 5 сотен представителей из 28 стран – от Китая до Великобритании. На площадке в 75 тысяч квадратных метров белорусские аграрии, промышленники и ученые представили свои проекты. Безусловно, основная задача форума – продвигать нашу продукцию на мировые рынки.

Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу молочного комбината:

Выставка сама по себе интересна тем, что мы можем провести встречи с нашими партнерами, обсудить возможности сотрудничества по вопросам поставки сырья, приобретению упаковочных материалов. На этой выставке также представлены производители и поставщики оборудования. Это всегда интересно для нас, поэтому в течении выставочных дней мы проводим переговоры со всеми потенциальными партнерами.