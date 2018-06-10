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Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги

10 июня 2018 12:06
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Новости Беларуси. Солидные контракты, инновации и полезные контакты. Выставка «Белагро-2018» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги-1

На этот раз она собрала более 5 сотен представителей из 28 стран – от Китая до Великобритании. На площадке в 75 тысяч квадратных метров белорусские аграрии, промышленники и ученые представили свои проекты. Безусловно, основная задача форума – продвигать нашу продукцию на мировые рынки.

Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги-4

Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу молочного комбината:
Выставка сама по себе интересна тем, что мы можем провести встречи с нашими партнерами, обсудить возможности сотрудничества по вопросам поставки сырья, приобретению упаковочных материалов. На этой выставке также представлены производители и поставщики оборудования. Это всегда интересно для нас, поэтому в течении выставочных дней мы проводим переговоры со всеми потенциальными партнерами.

Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги-7

За шесть дней работы участники масштабного форума успели выбрать лучшую буренку страны, самого умелого пахаря, провели день картофеля и продегустировали эксклюзивные новинки от белорусских кондитеров.

# Выставки в Минске # Экономика # Фотофакт

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