Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с Александром Турчиным

Новости Беларуси. Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с первым вице-премьером правительства Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо прочего, речь шла о необходимости унификации законодательства в рамках ЕАЭС. После введения порога беспошлинного ввоза товаров в почтовых отправлениях в 22 евро только в 2017 году потери предприятия превысили 4,5 миллиона рублей.

В течение трех лет в странах ЕАЭС должны принять единые лимиты по весу и стоимости посылок из-за рубежа. Вследствие этого в Беларуси планка беспошлинного ввоза может подняться до 200 евро.