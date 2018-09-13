Фрунзенский район Минска и Курортный район Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. 13 сентября в Санкт-Петербурге завершаются Дни Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли масштабно и традиционно привлекли внимание тысяч жителей города на Неве.

Торговля шла бойко. Белорусские товары давно полюбились россиянам, и фирменные палатки пользовались небывалым спросом. Порадовала и культурная программа. Но главная цель «столичной командировки» – укрепление и налаживание деловых контактов. На ближайшие два года сотрудничество закрепили подписанием «дорожной карты».

Два города подружились районами. Соглашение о сотрудничестве подписали Фрунзенский район Минска и питерский Курортный. Ну а на карте Петербурга вскоре постоянно пропишется уголок белорусской столицы – минский квартал. Проект симметричный. В Минске ответный ход сделают питерские архитекторы.