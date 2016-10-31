Новости экономики за 31.10.2016

Новости Беларуси. Фонд финансовой поддержки предпринимателей 1 ноября начнет выдавать кредиты для бизнеса на более выгодных условиях. Это позволит стимулировать инвестиции и поддерживать экономический рост, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ

Речь идет про

займы и возможности лизинга в белорусских рублях под ставку 10%. Сумма до 210 тысяч белорусских рублей на одного субъекта хозяйствования сроком до 5 лет.

Выдавать будут на конкурсных условиях.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Таким образом, те предприятия малого и среднего бизнеса, которые подпадают под критерии, а это будет распределяться на конкурсных условиях – это создание новых рабочих мест, это рост производительности труда, это те ключевые приоритеты пятилетия, которые обозначены, – они будут иметь доступ к хорошим финансовым продуктам.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Сокращение числа экспертиз строительных проектов позволит улучшить инвестиционный климат в стране. Ликвидация дополнительных соглашений – это ступень продвижения бизнеса в Беларуси. Наличие многих согласований санитарных, экологических служб на стадии проектно-сметной документации излишне.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На стадии приемки объектов в эксплуатацию, конечно, не этого года, а ближайших лет, перейти тоже на принцип одного окна, когда

Госстройнадзор будет выдавать одно единое заключение, беря на себя нагрузку выдачи заключений о соответствии построенного объекта всем требованиям безопасности.

ЗДОРОВЬЕ КУПИШЬ

31 октября в столице заработали школьные лагеря с дневным пребыванием. За оздоровление ребенка родители доплатят от 4 до 10 рублей. Все зависит от возраста детей. Для школьников до 10 лет – это 4 рубля 86 копеек, от 11 до 13 лет – 7 рублей 98 копеек, от 14 до 17– 10 рублей 32 копейки.

НАТОРГОВАЛИ

Товарооборот осенних ярмарок выходного дня вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. В сезон в городе с размахом провели 250 ярмарок. Сумма выручки – более 8 миллионов рублей. Продали более 10 тысяч тонн овощей, 335 тонн мяса, 150 тонн рыбы и 360 тонн прочей продукции преимущественно бакалейных и кондитерских изделий.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

В полночь несколько участков автомагистралей станут платными.

За деньги от Минска до Слуцка будут ездить грузовые автомобили, а также легковые, зарегистрированные вне стран ЕАЭС. Также платным станет проезд по реконструированному участку автомагистрали М5 Минск – Гомель от Бобруйска до Жлобина.

Тарифы – от 8 до 30 копеек за километр в зависимости от веса транспортного средства.

Неделя на валютно-фондовой бирже началась с укрепления курса белорусского рубля к корзине. Относительно доллара национальная валюта укрепилась незначительно. Курс на завтра 1 рубль 90 копеек, евро подорожал до 2 рублей 8 копеек, курс российского рубля снизился на копейку и за 100 российских дают 3 рубля и 1 копейку белорусского.