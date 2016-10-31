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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 30 октября: «зелёная» экономика

31 октября 2016 14:18
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Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вынесло на общественное обсуждение проект Национального плана действий по внедрению принципов «зелёной» экономики. Ток-шоу «Что происходит» стало частью этого общественного обсуждения.

Гости в студии:

Николай Улахович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Наталья Жаркина, начальник управления аналитической работы, государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов  и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Михаил Малашенко, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Ольга Чабровская, руководитель проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике»

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»

Дмитрий Груммо, заместитель директора по научной работе ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»

# Экономика # Экология

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